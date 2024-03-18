Хронічні хвороби не будуть загострюватись: 7 звичок, які потрібно ввести у своє життя зараз

Весна - чудова пора року, коли потрібно перезавантажити своє здоров’я та дати собі новий старт. Варто ввести у своє життя деякі корисні звички.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom .

Що варто зробити весною

Сімейний лікар Лариса Титарчук розповіла, що весною день стає довшим та змінюється температура навколишнього середовища. Також змінюється харчування.

Якщо взимку більшість нашого раціону, це якісь солоності, варені, запечені, смажені продукти, то навесні в раціоні починають переважати свіжі фрукти і овочі. І всі ці зміни знову ж таки позначаються на стані нашого організму.

Люди, в яких наявні певні хвороби, є більш чутливими до їх загострення, коли змінюється режим дня, біоритми і харчування, та навіть погода.

Лікар радить ввести деякі звички у житті, які допоможуть залишатися здоровими:

Достатня фізична активність - приділяйте принаймні 150 хвилин фізичної активності середньої інтенсивності щотижня. Це можуть бути як вправи вдома щоденно, так і заняття в тренажерному залі 2-3 рази на тиждень

"Здорова тарілка харчування" - збалансований раціон з перевагою овочів та фруктів це гарне джерело вітамінів та мікронутрієнтів

Пийте більше води - замініть газовані солодкі напої водою

Достатній сон - норма сну для дорослих складає близько 7-8 годин на добу

Дотримуйтесь режиму праці та відпочинку

Захищайтеся від сонця, адже навесні сонечко стає активнішим

Носіть відповідний одяг, капелюх із широкими полями та сонцезахисні окуляри, а також використовуйте сонцезахисний крем широкого спектра дії з SPF не менше 50

Вдягайтесь комфортно "по погоді"

Важливо пам'ятати про вакцинацію та регулярний прийом вітаміну D у будь-якому віці

Додамо, що постійний стрес та перевтома ослаблюють наш імунітет. Тому потрібно стабілізувати режим сну.

Спробуй менше перебувати в негативних ситуаціях, уникати конфліктів та того, що псує тобі настрій.

Як отримувати необхідні вітаміни

Восени також потрібно отримати необхідні для організму вітаміни.

Для того, щоб зберегти вітаміни в організмі, необхідно:

щодня їсти свіжі овочі та фрукти, або ж свіжозаморожені ягоди

перед заморожування фруктів чи ягід можна перетерти їх у дерев'яному, скляному чи емальованому посуді з цукром

частіше готуйте їжу на пару або ж запікайте

кладіть фрукти відразу у гарячу воду при варінні

намагатися не розрізати овочі чи фрукти на дрібні шматочки

намагатися з'їсти салати за один раз, не залишати їх на потім

вітаміни А, Е, К (жири) зберігайте у закритому посуді та в темному місці

Через те, що у жодному харчовому продукті немає повного складу вітамінів - поєднуйте їх між собою у раціоні.