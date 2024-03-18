Хронические болезни не будут обостряться: 7 привычек, которые нужно ввести в свою жизнь сейчас

Весна - прекрасное время года, когда нужно перезагрузить свое здоровье и дать себе новый старт. Следует ввести в свою жизнь некоторые полезные привычки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom .

Что следует сделать весной

Семейный врач Лариса Титарчук рассказала, что весной день становится длиннее и меняется температура окружающей среды. Также меняется питание.

Если зимой большинство нашего рациона это какие-то солености, вареные, запеченные, жареные продукты, то весной в рационе начинают преобладать свежие фрукты и овощи. И все эти изменения опять-таки отражаются в состоянии нашего организма.

Люди, у которых есть определенные болезни, более чувствительны к их обострению, когда меняется режим дня, биоритмы и питание, и даже погода.

Врач советует ввести некоторые привычки в жизни, которые помогут оставаться здоровыми:

Достаточная физическая активность - уделяйте по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности еженедельно. Это могут быть как упражнения на дому ежедневно, так и занятия в тренажерном зале 2-3 раза в неделю.

"Здоровая тарелка питания" - сбалансированный рацион с преимуществом овощей и фруктов - это хороший источник витаминов и микронутриентов.

Пейте больше воды - замените газированные сладкие напитки водой

Достаточный сон - норма сна для взрослых составляет около 7-8 часов в сутки

Соблюдайте режим работы и отдыха

Защищайтесь от солнца, ведь весной солнышко становится активнее

Носите соответствующую одежду, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки, а также используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 50

Одевайтесь комфортно "по погоде"

Важно помнить о вакцинации и регулярном приеме витамина D в любом возрасте

Добавим, что постоянный стресс и переутомление ослабляют наш иммунитет. Потому необходимо стабилизировать режим сна.

Попробуй меньше находиться в негативных ситуациях, избегать конфликтов и того, что портит настроение.

Как получать необходимые витамины

Осенью также нужно получить необходимые для организма витамины.

Для того чтобы сохранить витамины в организме, необходимо:

ежедневно есть свежие овощи и фрукты, или свежезамороженные ягоды

перед замораживанием фруктов или ягод можно перетереть их в деревянной, стеклянной или эмалированной посуде с сахаром

чаще готовьте еду на пару или же запекайте

кладите фрукты сразу в горячую воду при варке

стараться не разрезать овощи или фрукты на мелкие кусочки

пытаться съесть салаты за один раз, не оставлять их на потом

витамины А, Е, К (жиры) храните в закрытой посуде и в темном месте

Так как ни в одном пищевом продукте нет полного состава витаминов - объединяйте их между собой в рационе.