Хронические болезни не будут обостряться: 7 привычек, которые нужно ввести в свою жизнь сейчас
Весна - прекрасное время года, когда нужно перезагрузить свое здоровье и дать себе новый старт. Следует ввести в свою жизнь некоторые полезные привычки.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Что следует сделать весной
Семейный врач Лариса Титарчук рассказала, что весной день становится длиннее и меняется температура окружающей среды. Также меняется питание.
Если зимой большинство нашего рациона это какие-то солености, вареные, запеченные, жареные продукты, то весной в рационе начинают преобладать свежие фрукты и овощи. И все эти изменения опять-таки отражаются в состоянии нашего организма.
Люди, у которых есть определенные болезни, более чувствительны к их обострению, когда меняется режим дня, биоритмы и питание, и даже погода.
Врач советует ввести некоторые привычки в жизни, которые помогут оставаться здоровыми:
- Достаточная физическая активность - уделяйте по крайней мере 150 минут физической активности средней интенсивности еженедельно. Это могут быть как упражнения на дому ежедневно, так и занятия в тренажерном зале 2-3 раза в неделю.
- "Здоровая тарелка питания" - сбалансированный рацион с преимуществом овощей и фруктов - это хороший источник витаминов и микронутриентов.
- Пейте больше воды - замените газированные сладкие напитки водой
- Достаточный сон - норма сна для взрослых составляет около 7-8 часов в сутки
- Соблюдайте режим работы и отдыха
- Защищайтесь от солнца, ведь весной солнышко становится активнее
- Носите соответствующую одежду, шляпу с широкими полями и солнцезащитные очки, а также используйте солнцезащитный крем широкого спектра действия с SPF не менее 50
- Одевайтесь комфортно "по погоде"
- Важно помнить о вакцинации и регулярном приеме витамина D в любом возрасте
Добавим, что постоянный стресс и переутомление ослабляют наш иммунитет. Потому необходимо стабилизировать режим сна.
Попробуй меньше находиться в негативных ситуациях, избегать конфликтов и того, что портит настроение.
Как получать необходимые витамины
Осенью также нужно получить необходимые для организма витамины.
Для того чтобы сохранить витамины в организме, необходимо:
- ежедневно есть свежие овощи и фрукты, или свежезамороженные ягоды
- перед замораживанием фруктов или ягод можно перетереть их в деревянной, стеклянной или эмалированной посуде с сахаром
- чаще готовьте еду на пару или же запекайте
- кладите фрукты сразу в горячую воду при варке
- стараться не разрезать овощи или фрукты на мелкие кусочки
- пытаться съесть салаты за один раз, не оставлять их на потом
- витамины А, Е, К (жиры) храните в закрытой посуде и в темном месте
Так как ни в одном пищевом продукте нет полного состава витаминов - объединяйте их между собой в рационе.
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