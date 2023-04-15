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Не "Христос Воскрес"? Як правильно вітатися на Великдень

Як потрібно вітатися на Великдень (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Крім багатьох інших традицій, на Великдень існує ще й особливе привітання. Воно звучить так: "Христос Воскрес", а у відповідь повинно пролунати "Воістину Воскрес".

Чи справді його можна використовувати - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що означають слова "Христос Воскрес"

За історією свята, у цей день Син Божий воскрес із мертвих. У проповіді апостолів йдеться про прихід на землю Богочоловіка, який спокутував від гріхів усіх людей через власне страждання.

Таким привітанням віряни ніби долучаються до того, що Ісус Христос воскрес. Кажуть, що вітання - це також спосіб не лише донести частинку радості, а й поширити свою віру.

Слова "Христос Воскрес, Воістину Воскрес" можна почути ще 40 днів після Великодня. Вважається, що саме на 40 день після смерті душа покидає людське тіло.

Як правильно вітатися

У християнській православній культурі справді заведено вітатися саме словами "Христос Воскрес", а відповідь давати - "Воістину Воскрес".

Заведено так, що першим вітається той, хто молодший. Хоча зараз цього дотримуються не так сильно, адже людина банально може не знати вік іншої.

Саме привітання також може супроводжуватися поцілунком у щічку, хоча це також не обов'язкова традиція.

Нагадаємо, що 16 квітня за православним календарем в Україні відзначають Великдень. У святкову ніч не буде знято або послаблено комендантську годину. Щоб уникнути провокацій і масових скупчень людей, українців застерігали від походів до церкви.

Раніше ми розповідали, чи будуть додаткові вихідні на Великодні свята в Україні.

Ми також детально описали, в яких областях відбудуться зміни в тривалості комендантської години.

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