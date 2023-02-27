У Христини Соловій сталося горе в сім'ї

30-річна зірка не стала розкривати подробиці, говорячи про смерть рідної людини, яка огорнула внучку турботою від її народження, розвивала музичні таланти майбутньої знаменитості.

Христина в колишніх інтерв'ю розповідала, як росла у музичній сім'ї - мама Олександра Стефанівна викладає хор у Дрогобицькій музичній школі, а отець Іван Володимирович працював у відділі культури міськради - при цьому батьки не змушували дітей займатися лише музикою.

Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Бабуся Соловій Ольга Євгенівна Скробало керувала ансамблем бандуристів. Коли вийшла на пенсію, вона часто співала онукам старовинні галицькі пісні, розповідала казки та легенди, а також сама складала пісні та вірші.

Артистка Христина Соловій (фото6 facebook.com/khrystyna.soloviy)

Сьогодні співачка повідомила, що бабуся пішла у вічність.

"Пішла за небокрай моя бабця", - написала Соловій на чорному тлі.

Христина Соловій повідомила про смерть бабусі (фото: скріншот instagram.com/stories/soloviyka)

Соловій перенесла тур Україною

Додамо, що сьогодні Христина також засмутила шанувальників у рідній Україні заявою про перенесення туру країною. Причиною стало те, що співачка на останньому концерті в рамках туру Німеччиною та Чехією зірвала голос.

При цьому зірка уточнює, що концерт, анонсований на 22 березня у Києві, не переноситься.

Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)

Соловій просить вибачення у фанів за незручності, а також висловлює надію на розуміння, та додає, що всі квитки залишаються дійсними на нові дати, а також за бажання їх можна повернути.

Христина Соловій (фото: facebook.com/khrystyna.soloviy)