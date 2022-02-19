Христина Соловий заявила, что российский рэпер украл у нее песню: "путинская стратегия"

Отметим, что певица не назвала имя артиста, но похоже, речь идет о Паше Изотове и треке "Нежно", который покоряет TikTok.

Российский рэпер наложил рэп на первый хит Христины Соловий - песню "Тримай". Также он оставил припевы в исполнении певицы, но изменил ее голос.

Кроме того, всегда сдержанная Соловий назвала рэпера "московским х**м" и сравнила его поступок с путинской агрессией против Украины.

"Осквернил мою песню, исказил мой голос и наваливает с ней свой русский рэп в тиктоках и ютубе. Просто украл, присвоил мое без разрешения, и теперь я должен "поделиться" официально. Чем не путинская стратегия отбирать территории и присваивать украинскую культуру?" – написала Соловий.

Также сейчас российский рэпер "терроризирует" ее команду, юристов и других украинских артистов, чтобы "очистить права".

Христина Соловий заявила, что российский рэпер украл ее песню (instagram.com/soloviyka)

Как отреагировал рэпер

После поста певицы, у рэпера появилось много хейтеров, которые пишут, что он незаконно присвоил песню.

Также сам Изотов написал, что они с Христиной сами решат этот вопрос и отметил, что треку уже 6 лет.

Кроме того, он оправдывает себя тем, что в подписи к видео в ютубе указал Христину Соловий как автора песни-первоисточника "Тримай".

Христина Соловий заявила, что российский рэпер украл ее песню (instagram.com/_pavelizotov)