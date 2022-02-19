Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав у неї пісню: "путінська стратегія"

Зазначимо, що співачка не назвала ім'я артиста, але схоже, мова йде про Пашу Ізотова та трек "Нежно", який підкорює TikTok.

Російський репер наклав реп на перший хіт Христини Соловій – пісню "Тримай". Також він залишив приспіви у виконанні співачки, але змінив її голос.

Окрім того, завжди стримана Соловій назвала репера "московським х**м" і порівняла його вчинок з путінською агресією проти України.

"Спаплюжив мою пісню, спотворив мій голос і навалює з нею свій руський реп у тіктоках та ютубі. Просто вкрав, присвоїв моє без дозволу, і тепер я маю "поділитися" офіційно. Чим не путінська стратегія відбирати території та присвоювати українську культуру?" – написала Соловій.

Також зараз російський репер "тероризує" її команду, юристів та інших українських артистів, щоб "очистити права".

Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав її пісню (instagram.com/soloviyka)

Як відреагував репер

Після посту співачки, у репера з'явилось багато хейтерів, які пишуть, що він незаконно присвоїв пісню.

Також сам Ізотов написав, що вони з Христиною самі вирішать це питання та зазначив, що треку вже 6 років.

Окрім того, він виправдовує себе тим, що в підписі до відео в ютубі вказав Христину Соловій як авторку пісні-першоджерела "Тримай".

Христина Соловій заявила, що російський репер вкрав її пісню (instagram.com/_pavelizotov)