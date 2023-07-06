Христина Соловій про трагедію у Львові: "Сьогодні вночі я прощалась з життям"

Українська співачка Христина Соловій проживає у Львові, і вночі 6 липня Росія поцілила ракетами в її помешкання у багатоквартирному будинку. Зірка розповіла прихильникам, як вона пережила цю ніч.

На початку Христина каже, що з нею все гаразд і вона вдячна за підтримку від своїх підписників.

Навколо неї чути брязкіт скла під ногами, яке вилетіло з вікон мешканців. Проте за словами дівчини, люди приходять до тями, діти граються на майданчику. Та разом із тим львів'янка не заперечує, що ніч була справді страшною.

"Ніч була дуже страшна. В якийсь момент я попрощалася з життям", - розповідає Соловій.

Водночас вона наголошує на тому, що є люди, які постраждали по-справжньому. Тому потрібно спрямовувати свою допомогу на них.

"Ми мусимо боротись та підтримувати наших захисників, а весь гнів до ворога перетворити у власну силу й міць. У Львові оголошено дводенну жалобу. Мої співчуття рідним та близьким тих, хто загинув чи постраждав. Помстимось", - написала Христина.

Нагадаємо, що вночі 6 липня Росія здійснила ракетний удар "Калібрами" по Львову. Відомо, що спочатку ракети летіли на Київ, але потім змінили свій напрямок. Наразі кількість постраждалих становить 37 осіб, а загиблих - четверо.