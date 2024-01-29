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"Хрін поклала": Укрзалізниця потрапила у скандал через військового на милицях

Понеділок 29 січня 2024 12:52
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"Хрін поклала": Укрзалізниця потрапила у скандал через військового на милицях Укрзалізниця у центрі скандалу через військового на милицях (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Український військовий поскаржився на Укрзалізницю, бо йому на милицях прийшлося збирати постіль у вагоні, а ще він ледве дістався свого місця, бо не було пандусів.

Про деталі скандалу повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис військового на сторінці у Facebook.

За словами Андрія, він був неприємно вражений контрастом в обслуговуванні. Водії таксі до вокзалу та з вокзалу не взяли з нього гроші, розпитували про мобілізацію та війну і намагалися допомогти.

А ось на самому вокзалі та в потягу його зустріла байдужість на непрофесіоналізм провідника.

"А от Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia хрін ложила на маломобільних. Залізти у купейний вагон на милицях то ще той квест. І вишенька на торті - фраза провідника "постіль зберіть і принесіть", коли видно, що я не дуже мобільний, то це просто абзац", - написав Андрій.

У коментарях він зазначив, що на вокзалах існує дика проблема - немає можливості на милицях потрапити на потрібній перон та зайти до вагону. Є ліфт до перону, але щоб його дістатися, потрібно намотати круг по вокзалу.

Андрій вже залишив скаргу на гарячій лінії Укрзалізниці і як він зазначив у коментарях, з ним зв'язалися для уточнення деталей.

Також йому відповіли у коментарях до публікації.

"Зі свого боку ми приносимо вибачення за дану подію стосовно обслуговування з боку наших провідників. Питання буде взято на контроль для уникнення подібних випадків у майбутньому.

Стосовно пасажирського вагонного парку проблема дійсно є, адже значна частина рухомого складу є застарілою. Проте для обслуговування, супроводження, розв'язання питань, пов’язаних з організацією перевезень, на вокзалах і станціях працюють групи з надання допомоги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення. До складу груп входять працівники медичних пунктів, чергові по вокзалах, старші квиткові касири та інші працівники, які задіяні в обслуговуванні осіб з інвалідністю. Інформація про наявність зазначених груп доводиться до пасажирів по гучномовному зв’язку та візуально на інформаційних стендах і табло.

У штабних вагонах пасажирських поїздів знаходяться крісла колісні для пересування осіб з інвалідністю у салоні вагона. За отриманням допомоги завжди можна звернутись до начальника поїзда або провідника штабного вагону. Також принагідно нагадаємо, що на залізниці курсують вагони для перевезення осіб з інвалідністю", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що прибирати постіль після пасажира та збирати її - це обов'язок провідника, а не пасажира.

Раніше ми писали про те, що Укрзалізницю звинуватили в "заморожуванні" пасажирів.

А ще розповідали про те, що Укрзалізниця запустила ще один двоповерховий потяг.

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Укрзалізниця
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