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"Хр*н положила": Укрзализныця попала в скандал из-за военного на костылях

Понедельник 29 января 2024 12:52
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"Хр*н положила": Укрзализныця попала в скандал из-за военного на костылях Укрзализныця в центре скандала из-за военного на костылях (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Украинский военный пожаловался на Укрзализныцу, потому что ему на костылях пришлось собирать постель в вагоне, а еще он едва добрался до своего места, потому что не было пандусов.

О деталях скандала сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение военного на странице Facebook.

Детали скандала

По словам Андрея, он был неприятно поражен контрастом в обслуживании. Водители такси до вокзала и с вокзала не взяли с него деньги, расспрашивали о мобилизации и войне и пытались помочь.

А вот на самом вокзале и в поезде его встретило безразличие на непрофессионализм проводника.

"А вот Укрзализныця хрен ложила на маломобильных. Залезть в купейный вагон на костылях еще тот квест. И вишенка на торте - фраза проводника "постель соберите и принесите", когда видно, что я не очень мобильный, то это просто абзац", - написал Андрей.

В комментариях он отметил, что на вокзалах существует "дикая проблема" - нет возможности на костылях попасть на нужный перрон и зайти в вагон. Есть лифт до перрона, но "чтобы до него добраться, нужно намотать круг по вокзалу".

Андрей уже оставил жалобу на горячей линии Укрзализныци и, как он отметил в комментариях, с ним связались для уточнения деталей.

Что говорят в Укрзализныце

Также ему ответили в комментариях к публикации.

"Со своей стороны мы приносим извинения за данное событие по поводу обслуживания со стороны наших проводников. Вопрос будет взят на контроль во избежание подобных случаев в будущем", - сказали в УЗ.

При этом у компании подтвердили: проблема с пассажирским вагонным парком действительно есть. Ведь значительная часть подвижного состава устарела.

"Однако для обслуживания, сопровождения, решения вопросов, связанных с организацией перевозок, на вокзалах и станциях работают группы по оказанию помощи лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения", - говорится в ответе УЗ.

"В состав групп входят работники медицинских пунктов, дежурные по вокзалам, старшие билетные кассиры и другие работники, задействованные в обслуживании лиц с инвалидностью. Информация о наличии указанных групп доводится до пассажиров по громкой связи и визуально на информационных стендах и табло", – добавили в компании.

Также железнодорожники напомнили, что в штабных вагонах пассажирских поездов находятся колесные колеса для передвижения лиц с инвалидностью в салоне вагона.

"За получением помощи всегда можно обратиться к начальнику поезда или проводнику штабного вагона. Также напомним, что на железной дороге курсируют вагоны для перевозки лиц с инвалидностью", - сказано в сообщении.

Должны ли пассажиры собирать постель

Следует напомнить, что убирать постель после пассажира и собирать ее – это обязанность проводника, а не пассажира.

Ранее мы писали о том, что "Укрзалізницю" обвинили в "замораживании" пассажиров.

А еще рассказывали о том, что Укрзализныця запустила еще один двухэтажный поезд.

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Укрзализныця
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