Хрестопоклонна неділя 23 березня: що не можна робити і народні прикмети

23 березня православні християни в Україні за новим стилем вшановують пам’ять двох святих - Никона Сицилійського та Никона Києво-Печерського. Також святкується Хрестопоклонна неділя Великого поста. До кінця року залишається 283 дні.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 23 березня і у кого День ангела.

Що за церковне свято сьогодні

23 березня православні вшановують пам’ять двох святих - Никона Сицилійського та Никона Києво-Печерського.

Никон Сицилійський жив у III столітті, народився в Неаполі та був язичником. Його мати була християнкою й навчила сина молитви, хоча сам він спочатку не сповідував християнство. Під час битви, коли його загін опинився в небезпеці, Никон звернувся до Бога з молитвою.

Він пообіцяв охреститися, якщо залишиться живим, і після порятунку дотримав слова. Вирушивши на гору Ганос, він знайшов священика, прийняв хрещення та став ченцем. Згодом Никона висвятили в єпископи, і він став наставником для братії. Разом із ченцями він переїхав до Сицилії, де заснував монастир. Під час гонінь на християн Никон і його учні загинули мученицькою смертю.

Інший святий, Никон Києво-Печерський, жив у XI столітті та був учнем Антонія Печерського. Він постригав нових ченців, що викликало гнів князя Ізяслава, особливо після постригу його наближених. Через це Никон змушений був покинути Київ і оселитися в Тмутаракані.

Там він заснував монастир, але згодом повернувся до Києво-Печерської лаври. Ченці обрали його ігуменом, і він відіграв важливу роль у розвитку обителі. Помер Никон у глибокій старості й був похований у Ближніх печерах.

Хрестопоклонна неділя названа так через поклоніння Чесному і Животворящому Хресту Господньому. У суботу ввечері прикрашений квітами Хрест урочисто виносять у храмах, після чого відбувається всенічне бдіння. Віряни вклоняються Хресту, під час цього звучать слова: "Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і святе воскресіння Твоє славимо".

Святиня залишається в храмі до п’ятниці, тому третя неділя і четвертий тиждень Великого посту мають назву "хрестопоклонних". Цей період встановлено для нагадування про страждання Христа та для духовного зміцнення в продовженні посту.

23 березня - Хрестопоклонна неділя (фото: Freepik.com)

Що не можна робити 23 березня

У цей день не варто піддаватися спокусам та слідувати негативним думкам. Важливо проявляти рішучість, силу духу та віру у власні можливості. Не слід сумніватися у правильності своїх вчинків, щоб не втратити внутрішню рівновагу.

Цей день підходить для очищення оселі та наповнення її позитивною енергією. Для цього можна використовувати священні предмети, свічки, святу воду або обкурювання ялівцем.

Варто уникати переїдання та надмірного вживання кави чи алкоголю. Такі напої можуть загострити інстинкти, які цього дня й без того особливо активні. Найкраще дотримуватися помірності в їжі та напоях.

У церковне свято 23 березня важливо уникати сварок, лихослів’я, гордині, осуду та заздрості. Церква застерігає від брехні, лінощів, жадібності та втрати надії. В цей день потрібно бути доброзичливими та не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

За народними прикметами сьогодні не можна залишати безлад у будинку - вважається, що бруд і пил можуть відштовхнути добробут. Також слід уникати зберігання грошей на видному місці, щоб не накликати фінансові труднощі.

Народні прикмети і традиції 23 березня

У народі 23 березня називають Никоновим днем. За цього дня спостерігають за природою, щоб передбачити погоду на літо:

якщо вдень тепло, а вночі прохолодно - варто чекати сонячного літа;

почувся перший весняний грім - літо буде дощовим і прохолодним;

якщо вночі небо вкрите яскравими зірками - наступного дня вдарить мороз;

якщо з берези рясно тече сік - літо буде дощовим;

сині хмари на небі віщують теплі, але дощові дні;

якщо рівень води в річці не підвищується - попереду спекотне літо.

Також у цей день традиційно висаджують яблуні, горобину, смородину та інші ягідні кущі.

У кого День ангела 23 березня

23 березня іменини відзначають за церковним календарем відзначають Ілля, Лідія, Макарій, Никон, Сергій, Стефан, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь.

За старим стилем День ангела у Галини, Віктора, Марка, Дениса, Івана, Федора, Леоніда, Анастасії, Ніки, Василини.

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