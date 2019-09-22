Храните в недоступных для детей местах: Супрун предостерегает родителей от опасности

Уляна Супрун поделилась с родителями важными рекомендациями и рассказала, как создать максимально безопасное пространство для ребенка. Об этом эксперт рассказала в соцсети Facebook на своей странице.

"Когда в семье появляются дети, а особенно, когда они учатся ходить самостоятельно, перед родителями встает вызов - создать дома максимально безопасное пространство. Прежде всего родители думают о розетках, острых углах и предметах. Но часто забывают о менее очевидной опасности - в частности о косметических изделиях. На самом деле зря", - пишет Супрун.

Супрун рассказала, как обезопасить ребенка дома (facebook.com/ulanasuprun)

По словам эксперта, почти 99% случаев травм произошли дома. Речь идет прежде всего об отравлении и химических ожогах, которые могут возникнуть, если ребенок найдет в квартире косметические изделия.

Поскольку подобные средства часто являются цветными, хорошо пахнут, могут даже иметь “съедобный” запах и легко открываются, лучше их не оставлять на видном месте.

"Средства для снятия лака были наиболее распространенной причиной отравлений, духи - повреждения глаз, а средства для химической завивки и средства для расчесывания - причиной госпитализаций", - пишет Супрун.

Какие именно косметические изделия представляют опасность для детей:

28% - повреждений вызванные средствами для ногтей

27% - средствами для волос

25% - средствами для кожи (в том числе солнцезащитными кремами)

13% - духами

Чтобы обезопасить малышей, Супрун рекомендует покупать только те косметические продукты, которые действительно необходимы. Также важно избегать косметики, которая определенным образом напоминает еду или может заинтересовать малыша.

"Если косметика попала в глаза ребенку - немедленно промойте их большим количеством проточной воды и при необходимости обратитесь за медицинской помощью", - отметила эксперт.