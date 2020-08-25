Хозяин стоял и смотрел, пока его пес кромсал малолетнего мальчика под Днепром

В городе Подгородное пес набросился на ребенка (коллаж РБК-Украина)

Пес кусал ребенка за ногу, за спину и даже за голову

В городе Подгородное Днепропетровской области собака покусала малолетнего ребенка. Чрезвычайное происшествие случилось 23 августа, о чем написала мама пострадавшего мальчика Татьяна Олейник в Facebook.

По ее словам, ее сын вместе с другими детьми гулял на улице (переулок Школьный). Вдруг со двора дома выскочил пес, который повалил на землю ее сына и держал лапами. Другого мальчика собака укусила.

"Потом эта псина начала кусать свою жертву, которая лежала на земле. На крики детей выбежали все, кто услышал его. Но владельцы собаки никуда не спешили и собаку не забрали. Если бы не д. Михаил, то о последствиях даже не хочу говорить", - написала Татьяна в сообществе "Pidgorodne.Info Подгородное.info", показав фото из больницы, где парню наложили швы на раны.

Женщина рассказала, что "псина" укусила ее сына за ногу, за спину и за голову.

"Объясните мне, пожалуйста, как таким людям живется в обществе? Почему законы в нашей стране не на стороне потерпевших!!! Люди, будьте, пожалуйста, осторожны и осмотрительны, когда будете проходить мимо этого дома", - призвала женщина.

Оказалось также, что этот пес неоднократно нападал на людей, а жители улицы "не один раз разговаривали с владельцами собаки, которая выбегала на улицу".

"Пусть наш город знает своих героев. Из-за их равнодушия случилась беда!" - резюмировала Татьяна.

Пользователи сети разъяренные из-за поведения хозяев собаки.

Жах! Ми зверталися в поліцію з приводу собак, які нападали на худобу. Сказали, що якщо ви знімете на камеру і будуть свідки, тільки тоді заведуть справу. Скорішого одужання вашій дитині! Мабуть, так і будемо жити в страху, коли бачимо собак, які гуляють вулицями.

У вас есть законное право подать в суд. И по решению суда усыпить собаку. Все остальное - дурацкий штраф. Иск коллективный только лучше, если есть такая возможность. И соседи, и мама второго мальчика вас поддержит.

Чому в нашій країні такі закони? Заплатив копійчаний штаф і радісний бігає. Тому я прошу нашу міську раду зайнятися питанням про собак. Так як скоро почнеться шкільний період та рано темнітиме на вулиці. Страшно ходити по вулиці…

Очень жаль ребенка. Скорейшего вам выздоровления и забыть как страшный сон. P.S. Зоозащитники, где вы? И это сделала домашняя собака, а что может сделать стая бродячих!!!

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