Хозяин стоял и смотрел, пока его пес кромсал малолетнего мальчика под Днепром

Пес кусал ребенка за ногу, за спину и даже за голову
В городе Подгородное Днепропетровской области собака покусала малолетнего ребенка. Чрезвычайное происшествие случилось 23 августа, о чем написала мама пострадавшего мальчика Татьяна Олейник в Facebook.
По ее словам, ее сын вместе с другими детьми гулял на улице (переулок Школьный). Вдруг со двора дома выскочил пес, который повалил на землю ее сына и держал лапами. Другого мальчика собака укусила.
"Потом эта псина начала кусать свою жертву, которая лежала на земле. На крики детей выбежали все, кто услышал его. Но владельцы собаки никуда не спешили и собаку не забрали. Если бы не д. Михаил, то о последствиях даже не хочу говорить", - написала Татьяна в сообществе "Pidgorodne.Info Подгородное.info", показав фото из больницы, где парню наложили швы на раны.
Женщина рассказала, что "псина" укусила ее сына за ногу, за спину и за голову.
"Объясните мне, пожалуйста, как таким людям живется в обществе? Почему законы в нашей стране не на стороне потерпевших!!! Люди, будьте, пожалуйста, осторожны и осмотрительны, когда будете проходить мимо этого дома", - призвала женщина.
Оказалось также, что этот пес неоднократно нападал на людей, а жители улицы "не один раз разговаривали с владельцами собаки, которая выбегала на улицу".
"Пусть наш город знает своих героев. Из-за их равнодушия случилась беда!" - резюмировала Татьяна.
Пользователи сети разъяренные из-за поведения хозяев собаки.
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