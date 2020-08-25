Хазяїн стояв і дивився, поки його пес шматував малолітнього хлопчика під Дніпром

У місті Підгородне пес накинувся на дитину (колаж РБК-Україна)

Пес кусав дитину за ногу, за спину та навіть за голову

У місті Підгородне Дніпропетровської області пес пошматував малолітню дитину. Надзвичайна подія трапилася 23 серпня, про що написала мама постраждалого хлопчика Тетяна Олійник у Facebook.

За її словами, її син разом з іншими дітьми гуляв на вулиці (провулок Шкільний). Аж раптом з двору будинку вискочив пес, який повалив на землю її сина і тримав лапами. Іншого хлопчика собака вкусив.

"Потім ця псина почала кусати свою жертву, яка лежала на землі. На крик дітей повибігали всі, хто почув його. Але власники собаки нікуди не поспішали та собаку не забрали. Якби не д. Михайло, то про наслідки навіть не хочу говорити", - написала Тетяна у спільноті "Pidgorodne.Info Підгородне.info", показавши фото з лікарні, де хлопцю наклали шви на рани.

Жінка розповіла, що "псина" вкусила її сина за ногу, за спину та за голову.

"Поясніть мені, будь ласка, як таким людям живеться в суспільстві? Чому закони в нашій країні не на боці потерпілих!!! Люди, будьте, будь ласка, обережні і обачні, коли будете проходити мимо цього будинку", - закликала жінка.

Виявилось також, що цей пес неодноразово нападав на людей, а мешканці вулиці "не один раз розмовляли з власниками собаки, яка вибігала на вулицю".

"Хай наше місто знає своїх героїв, що за їх байдужості трапилась біда!" - резюмувала Тетяна.

Користувачі мережі розлючені через поведінку хазяїнів собаки.

Жах! Ми зверталися в поліцію з приводу собак, які нападали на худобу. Сказали, що якщо ви знімете на камеру і будуть свідки, тільки тоді заведуть справу. Скорішого одужання вашій дитині! Мабуть, так і будемо жити в страху, коли бачимо собак, які гуляють вулицями.

У вас есть законное право подать в суд. И по решению суда усыпить собаку. Все остальное - дурацкий штраф. Иск коллективный только лучше, если есть такая возможность. И соседи, и мама второго мальчика вас поддержит.

Чому в нашій країні такі закони? Заплатив копійчаний штаф і радісний бігає. Тому я прошу нашу міську раду зайнятися питанням про собак. Так як скоро почнеться шкільний період та рано темнітиме на вулиці. Страшно ходити по вулиці…

Очень жаль ребенка. Скорейшего вам выздоровления и забыть как страшный сон. P.S. Зоозащитники, где вы? И это сделала домашняя собака, а что может сделать стая бродячих!!!

Раніше ми писали, що у Києві п'яний водій сміттєвоза задавив жінку з сином на самокаті.