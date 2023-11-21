Не ховайтесь у туалетах! Чому жінкам не варто соромитись годувати дітей у громадських місцях

Що варто знати годуючим мамам

Грудне годування у громадських місцях - це не випорожнитися посеред міста, як каже вважає дехто. Це не екскременти, в нього не можна вступити ненароком.

Лікарі кажуть, що жінки не мають ховатися у туалетах, щоб погодувати дитину. Також не повинні нехтувати потребами своєї дитини через застарілі погляди оточення і страху осуду. Мами мають право годувати дитину там, де комфортно їм.

Якщо навколо брудно, мамі некомфортно, навколо сморід, то адреналін та гормон стресу можуть заблокувати молоко. За його вихід з грудей відповідає окситоцин - "гормон щастя".

Всі авторитетні організації світу рекомендують дотримуватися "годування за вимогою" - коли попросить малюк. А цей інтервал може бути як 2-3 години, так і 30-40 хвилин.

Кімнат для матері й дитини у громадських місцях майже немає.

"Накидки для годування підходять не всім. Деякі малюки нервують та зривають її. Якщо мама у зручному одязі, процес не просто не видно, ба більше - груди видно навіть менше, ніж коли жінка у декольте", - йдеться у повідомленні.

Переваги грудного вигодовування

Грудне вигодовування має безліч переваг над будь-якою найсучаснішою дитячою сумішшю, а саме: