Не ховати гарний посуд: 6 порад для стильного та ефективного використання кухні

Встановіть приховані полиці

Якщо ви не можете обрати між відкритими полицями та витонченим виглядом шаф, спробуйте варіант з вбудуванням полиць у нішу.

До того ж радять обирати полиці з деревини. Такий матеріал має вишукані візерунки, які можна ефектно підкреслити натуральною морилкою.

Крім цього, контраст з кольором шаф і стін - наприклад, з білими поверхнями - робить таке інтер'єрне рішення ідеальним полотном для демонстрації декоративних виробів або зберігання гарного (чи просто улюбленого) посуду.

Використовуйте кути

Не забувайте про кути на кухні. Вони часто є ідеальною зоною для встановлення окремих полиць, пропонуючи місце для зберігання додаткового посуду або як декоративні вітрини.

Кутові полиці - це можливість поєднати естетичну форму і функцію, зберігаючи там керамічні тарілки, горнятка, обробну дошку і вази, додаючи яскравості кухні.

Встановіть полиці поруч із побутовою технікою

Підвищити функціональність кухні можна, розташувавши відкриті полиці поруч із побутовою технікою, наприклад, витяжкою.

Це створює цілісний вигляд і водночас забезпечує зручне зберігання часто використовуваних предметів, гарантуючи, що все необхідне завжди буде під рукою.

Утримайтеся від великої кількості шаф

Вибравши відкриті полиці замість шаф, ви можете зробити свою кухню більш відкритою. Шафи, розташовані з двох боків від робочої поверхні - наприклад, мийки - можуть змушувати почуватися скуто.

Полиці, окрім того, що не захаращують простір візуально, виконують подвійну функцію, надаючи місце для додаткового посуду і пропонуючи ще одну зону для демонстрації улюбленого декору або живих квітів

Обирайте один матеріал

Рекомендують встановлювати полиці з того ж матеріалу, що й кухонні шафи - щоб створити цілісний вигляд кухні.

Таким чином окремі полиці будуть доповнювати закриті дерев'яні шафи, створюючи об'єм та не вибиваючись при цьому з колірної палітри кухні.

Прикрашайте стримано

Хоча кухонні полиці практичні і використовуються для зберігання, переповнення їх може призвести до того, що вони стануть більш захаращеними, ніж стилізованими.

Щоб уникнути цього, рекомендують виміряти прилади, які ви хочете прибрати з поля зору, і переконатися, що для них є місце в шафах, перш ніж робити вибір на користь відкритих стелажів.

Якщо у вас є місце для полиць, радять прикрашати їх лише найбільш ефектними предметами сервірування або скляним посудом.