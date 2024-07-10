Не ховати гарний посуд: 6 порад для стильного та ефективного використання кухні

На кухні зазвичай зберігається досить багато приладдя для приготування їжі, яке найлегше сховати в шухляди і шафки. Проте це не єдине рішення - максимально використати простір кухні, зберігши її стиль, можна за допомогою деяких способів.
Про те, які інтер'єрні рішення допоможуть стильно використати простір кухні максимально, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart.
Якщо ви не можете обрати між відкритими полицями та витонченим виглядом шаф, спробуйте варіант з вбудуванням полиць у нішу.
До того ж радять обирати полиці з деревини. Такий матеріал має вишукані візерунки, які можна ефектно підкреслити натуральною морилкою.
Крім цього, контраст з кольором шаф і стін - наприклад, з білими поверхнями - робить таке інтер'єрне рішення ідеальним полотном для демонстрації декоративних виробів або зберігання гарного (чи просто улюбленого) посуду.
Не забувайте про кути на кухні. Вони часто є ідеальною зоною для встановлення окремих полиць, пропонуючи місце для зберігання додаткового посуду або як декоративні вітрини.
Кутові полиці - це можливість поєднати естетичну форму і функцію, зберігаючи там керамічні тарілки, горнятка, обробну дошку і вази, додаючи яскравості кухні.
Підвищити функціональність кухні можна, розташувавши відкриті полиці поруч із побутовою технікою, наприклад, витяжкою.
Це створює цілісний вигляд і водночас забезпечує зручне зберігання часто використовуваних предметів, гарантуючи, що все необхідне завжди буде під рукою.
Вибравши відкриті полиці замість шаф, ви можете зробити свою кухню більш відкритою. Шафи, розташовані з двох боків від робочої поверхні - наприклад, мийки - можуть змушувати почуватися скуто.
Полиці, окрім того, що не захаращують простір візуально, виконують подвійну функцію, надаючи місце для додаткового посуду і пропонуючи ще одну зону для демонстрації улюбленого декору або живих квітів
Рекомендують встановлювати полиці з того ж матеріалу, що й кухонні шафи - щоб створити цілісний вигляд кухні.
Таким чином окремі полиці будуть доповнювати закриті дерев'яні шафи, створюючи об'єм та не вибиваючись при цьому з колірної палітри кухні.
Хоча кухонні полиці практичні і використовуються для зберігання, переповнення їх може призвести до того, що вони стануть більш захаращеними, ніж стилізованими.
Щоб уникнути цього, рекомендують виміряти прилади, які ви хочете прибрати з поля зору, і переконатися, що для них є місце в шафах, перш ніж робити вибір на користь відкритих стелажів.
Якщо у вас є місце для полиць, радять прикрашати їх лише найбільш ефектними предметами сервірування або скляним посудом.
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