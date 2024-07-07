Найкращі кольори для стін на кухні. Створять затишок та прикрасять всю кімнату

Якщо ви хочете освіжити ремонт на своїй кухні або ж готуєте житло до продажу, не обов'язково все міняти. Достатньо лише перефарбувати стіни, адже правильно підібраний відтінок прикрасить кімнату, додасть затишку та просто зробить інтер'єр сучаснішим.

Який колір краще фарбувати стіни на кухні, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Martha Stewart .

Як підібрати колір для стін на кухні

Так, дизайнер інтер'єру Габріель Сантьяго зазначає, що напочатку ремонту важливо продумати усі деталі. Враховуйте не тільки колір меблів, а й рівень освітлення.

Багато залежить від того, чи буде сонячне світло потрапляти на стіни. Добре освітлені кухні з великими вікнами можна фарбувати у темні чи яскраві відтінки.

Також важливим є розмір кімнати. Для маленьких кухонь чудово підійдуть світлі та м'які відтінки стін, а якщо вона велика - ви точно можете експериментувати. Однак не поспішайте фарбувати одразу всі стіни.

Для початку, радить експерт, оберіть невелику ділянку стіни та "приміряйте" на ній новий колір. Ви можете або пофарбувати її одразу, або приклеїти лист цього відтінку. Подивіться, як колір "грає" залежно від часу та різного освітлення.

Трендові кольори для стін у квартирі (ілюстрація: freepik.com)

Найкращі відтінки для стін у їдальні або на кухні

Нині в моді кілька кольорів. І ці варіанти не лише модні, а й максимально вдалі для будь-яких кухонь. Експерт радить придивитися до таких відтінків: