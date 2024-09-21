"Ховалися від вибухів під столом": історія 11-річної Аліни з Київщини у музеї "Голоси мирних"

"У перший день ми сиділи й не знали, що робити. Виїхати не могли, бо у нас стара машина і ми боялися на ній кудись врізатися - приміром, у танк. Тато-далекобійник був не в Україні, але сказав, що приїде за нами", - пригадує дівчинка.

Аліна та її сестра під час обстрілів ховалися під столом, за яким зазвичай робили уроки. Потім у гардеробній. Коли ж вибухи стали ще ближче, то перебралися у холодний льох. Багато тяжких спогадів дитини з тих днів пов'язано із почуттям голоду та рідкісними їстівними знахідками.

"Ми з сестрою згадали, що мама купила перед повномасштабною війною локшину швидкого приготування. Суп зробили шикарний! Іншим разом ми знайшли картоплю і зварили її "в мундирах", - розповідає Аліна.

Одного ранку вийшовши на подвір'я, діти побачили, що на будинок направлено дуло танка. Після цього родина вирішила рятуватися. І у дорозі дівчинка нарешті зустрілася з батьком.

Історія Аліни з села Шибене увійшла до музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже 120 тисяч історій.

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