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"Прятались от взрывов под столом": история 11-летней Алины из Киевщины в музее "Голоса мирных"

"Прятались от взрывов под столом": история 11-летней Алины из Киевщины в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В тот страшный февральский день, который помнит каждый украинец, Алина искренне удивилась маминым словам, что школы не будет. В последующие недели 2022 года девочка узнала, как это радоваться лапше быстрого приготовления, ночевать в холодном погребе и бежать, когда у дома стоит танк.

Свою историю 11-летняя Алина из села Шибене Киевской области доверила музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"В первый день мы сидели и не знали, что делать. Уехать не могли, потому что у нас старая машина и мы боялись на ней куда-то врезаться - например, в танк. Папа-дальнобойщик был не в Украине, но сказал, что приедет за нами" ", – вспоминает девочка.

Алина и ее сестра при обстреле прятались под столом, за которым обычно делали уроки. Затем в гардеробной. Когда же взрывы стали еще ближе, то перебрались в холодный погреб. Много тяжелых воспоминаний ребенка с тех дней связано с чувством голода и редкими съедобными находками.

"Мы с сестрой вспомнили, что мама купила перед полномасштабной войной лапшу быстрого приготовления. Суп сделали шикарный! В другой раз мы нашли картофель и сварили его "в мундирах", - рассказывает Алина.

Однажды утром выйдя во двор, дети увидели, что на дом направлено дуло танка. После этого семья решила спасаться. И в пути девочка наконец-то встретилась с отцом.

История Алины из села Шибене вошла в музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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