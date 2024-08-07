Хотів зафарбувати сивину, а перетворився на героя "Мегамозку": результат шокував навіть лікарів

27-річний Раян Бріггс хотів зафарбувати сивину та купив спеціальну чорну фарбу для волосся. У складному процесі фарбування йому допомогла мама. Однак результат виявися неочікуваним і хлопцеві знадобилася термінова допомога лікарів.

Як хлопець перетворився на героя мультфільму "Мегамозок" та що спричинило таку реакцію, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Раян Бріггс тепер точно буде двічі думати, перш ніж наступного разу тягнутися до коробки з фарбою до волосся. Бо його перший експеримент був жахливим, а вигляд таким, що навіть його кохана не могла на нього дивитися.

На коробках з фарбою завжди пишуть застереження про алергічні реакції та закликають обов'язково перевірити себе перед нанесенням її на шкіру голови.

Але Раян пішов коротшим шляхом і вирішив не втрачати час та наніс одразу всю фарбу на своє волосся. А тест робити не став, бо не розумів, що це необхідно.

Як виглядав Раян до нанесення фарби (фото: Kennedy News and Media)

Після нанесення він не став звертати увагу на печіння, бо припустив, що це нормально. Він пішов спати, а зранку побачив лускатий висип навколо лінії волосся. Вже на роботі Раян з жахом дивився, як його обличчя розширюється і в нього неймовірно свербить шкіра.

Колеги відправили його додому, і хлопець вирішив звернутися до лікарів. Там йому сказали повернутися наступного дня, якщо стане гірше. Ввечері його дівчина вже не могла на нього дивитися і була налякана.

Наступного дня обличчя Раяна роздулося до такої міри, що він перестав бачити на одне око. Його доставили на машині швидкої допомоги до лікарні, де після аналізів виявилося, що він мав реакцію на парафенілендіамін, хімічну речовину, яка зазвичай зустрічається у фарбах для волосся.

На що перетворилося обличчя Раяна після нанесення фарби (фото: Kennedy News and Media)

Бідолашному прийшлося приймати 25 таблеток на день, щоб зменшити гігантській набряк.

"Дуже сильно свербіло. Я зовсім не був схожий на себе. Це було жахливо. Я був схожий на Мегамозок, і мені було так погано", - розказав Раян.

У лікарні він провів 13 годин, намагаючись зменшити набряк шиї та дихальних шляхів. Згодом лікарі відпустили його додому та призначили по 25 різних таблеток на добу протягом наступних 5 днів.

Хлопець порівняв себе з героєм мультфільму "Мегамозок" (кадр з відео)

Зараз у Раяна вже все добре, але після такої пригоди в нього залишилися струпи на шкірі голові. Тепер він попереджає інших не робити такої ж помилки, як він і завжди проходити тест.

"Зараз воно повністю зникло. Моя шкіра голови вкрита жовтими та зеленим струпами, але тепер моє обличчя стало нормальним. Завжди робіть патч-тест. Могло бути гірше, бо воно спускалося до шиї та бронхів. Якби реакція пішла нижче, могли б закритися дихальні шляхи", - каже він.