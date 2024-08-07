Хотел закрасить седину, а превратился в героя "Мегамозга": результат шокировал даже врачей

27-летний Райан Бриггс хотел закрасить седину и купил специальную черную краску для волос. В сложном процессе окрашивания ему помогла мама. Однако результат оказался неожиданным и парню понадобилась срочная помощь врачей.

Как парень превратился в героя мультфильма "Мегамозг" и и что повлекло за собой такую реакцию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Райан Бриггс теперь точно будет дважды думать, прежде чем в следующий раз тянуться к коробке с краской к волосам. Ибо его первый эксперимент был ужасным, а вид таким, что даже его возлюбленная не могла на него смотреть.

На коробках с краской всегда пишут предупреждения об аллергических реакциях и призывают обязательно проверить себя перед нанесением ее на кожу головы.

Но Райан пошел по более короткому пути и решил не терять время и нанес сразу всю краску на свои волосы. А тест делать не стал, потому что не понимал, что это необходимо.

Как выглядел Райан до нанесения краски (фото: Kennedy News and Media)

После нанесения он не стал обращать внимание на жжение, потому что предположил, что это нормально. Он пошел спать, а утром увидел чешуйчатую сыпь вокруг линии волос. Уже на работе Райан с ужасом смотрел, как его лицо расширяется и у него невероятно чешется кожа.

Коллеги отправили его домой, и парень решил обратиться к врачам. Там ему сказали вернуться на следующий день, когда станет хуже. Вечером его девушка уже не могла на него смотреть и была испугана.

На следующий день лицо Райана раздулось до такой степени, что он перестал видеть на один глаз. Его доставили на машине скорой помощи в больницу, где после анализов оказалось, что он имел реакцию на парафенилендиамин, химическое вещество, обычно встречающееся в красках для волос.

Во что превратилось лицо Райана после нанесения краски (фото: Kennedy News and Media)

Бедному пришлось принимать 25 таблеток в день, чтобы уменьшить гигантский отек.

"Очень сильно чесалось. Я совсем не был похож на себя. Это было ужасно. Я был похож на Мегамозг, и мне было так плохо", - рассказал Райан.

В больнице он провел 13 часов, пытаясь снизить отек шеи и дыхательных путей. Затем врачи отпустили его домой и назначили по 25 различных таблеток в сутки в течение следующих 5 дней.

Парень сравнил себя с героем мультфильма "Мегамозг" (кадр из видео)

Сейчас у Райана уже все хорошо, но после такого происшествия у него остались струпья на коже голове. Теперь он предупреждает других не совершать такой же ошибки, как он и всегда проходить тест.

"Моя кожа головы покрыта желтыми и зелеными струпьями, но теперь мое лицо стало нормальным. Всегда делайте патч-тест. Могло быть хуже, потому что оно спускалось к шее и бронхам. Если бы реакция пошла ниже, могли бы закрыться дыхательные пути", - говорит он.