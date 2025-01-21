Хотів порадувати дружину. Лікар зробив собі самостійно вазектомію та зняв все на відео

Чень Вей-нонг, пластичний хірург з Тайваню, став раптом дуже популярним. Лікар працює в клініці пластичної хірургії в місті Тайбей, він одружений й має трьох дітей. Чень вирішив зробити подарунок дружині - операцію вазектомії.

Це хірургічна процедура, при якій проводиться перев'язка або видалення фрагмента сім'явивідних протоків у чоловіків. Мета процедури - запобігти переміщенню сперматозоїдів. Чоловік при цьому зберігає функції ерекції, статевого потягу, здатність до оргазму, але шанс запліднення знижується до 0,01%.

Щоб переконатися, що немає ризику невдалої процедури, Чень зробив все самостійно, записуючи весь процес з освітньою метою. Він представив список з 11 етапів операції, сам вколов собі місцеву анестезію, а потім почав робити процедуру.

Оскільки оперувати себе не так вже й легко, лікарю довелося працювати годину, хоча зазвичай процедура займає близько 15 хвилин. Але за словами хірурга - все пройшло успішно.

"Це було дивне відчуття - доторкнутися до власної уретри та зашити її. У випадку операції на фаллопієвих трубах у жінок це дуже важко, але у випадку чоловіків це відносно легше, тому що проблема в основному вирішується шляхом знаходження сім'явивідної протоки зовні та її перев'язки", - пояснив лікар у своєму відео.

Ролик з його операцією став вірусним буквально за декілька днів і його подивилося 4 млн людей. І хоча більшість глядачів оцінювали мужність лікаря, його професійні навички та кохання до дружини, були й ті, хто розкритикував цей вчинок.

Глядачі висловлювали занепокоєння з приводу виконання такої процедури самостійно. Але лікар уточнив, що він дипломований хірург і вазектомію робив на власний ризик - у неробочий час та під наглядом уролога. Проте він порадив не брати з нього приклад і знайти кваліфікованого уролога.

Чень розповів, що у ніч після операції він відчув певний біль та дискомфорт, але вже наступного ранку він почувався добре.

Його дії перевірив навіть Департамент охорони здоров'я Тайбею та після розслідування вони підтвердили, що кваліфікований та дипломований хірург не порушив закони при виконанні процедури на собі.