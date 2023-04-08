Хотів дати гроші ЗСУ. Олександра Ревву назвали зрадником у Росії, він зрікся родичів-"ватників"

Що відомо про скасування виступів Ревви

У 2023 році артист Пирожков збирався дати велику серію концертів регіонами та містами Росії. Масштабний тур планували ще з 2020 року, проте через пандемію його постійно переносили.

Але здійснити плани не вдалося й цього разу. Росіяни вирішили, що зароблені гроші співак передасть на допомогу ЗСУ, тому почали бойкотувати Пирожкова. Так, за кілька годин до початку скасували концерт у Ростові-на-Дону, далі були Бєлгород і Краснодар.

Сама знаменитість повідомила, що це сталося через технічні причини.

У Росії масово скасовують виступи Артура Пирожкова (фото: росЗМІ)

Концерти в Москві та Санкт-Петербурзі 1 та 8 квітня відповідно також не відбулися. Ревва заявив, що вже й сам не хоче виступати, а справжньої причини скасування так і не назвав.

Поки виступи перенесли на осінь 2023.

Артур Пирожков про війну в Україні

Співак є громадянином України та ніколи цього не приховував попри те, що має громадянство й Росії. У 2014 році він відмовився приїжджати в окупований Донецьк, де наразі проживає його батько.

Ревва-старший розповів росЗМІ, що востаннє бачив сина у 2013 році.

"Лепс у нас виступав, багато інших артистів, а син у рідному Донецьку жодного разу не з'явився. Син мені тоді сказав: "Якщо я їздитиму на Батьківщину, то мене в Україну не пустять", - розповів батько співака.

Олександр Ревва не спілкується з батьком, адже той підтримує Росію (фото: росЗМІ)

24 лютого 2022 року Пирожков виступив проти війни Росії в Україні, після чого замовчав. На цьому підґрунті він посварився зі своїм батьком, який навпаки є прихильником дій Путіна.

Мати коміка виправдовує його, що він не зрадник і що не стосується до політики. Разом із тим вона наголошує, що майже нічого не знає про синову роботу, адже стосунки в них досить непрості.

Співак із матір'ю Любов'ю (фото: росЗМІ)

"Нічого не знаю, сама нервуюсь. Він не зрадник! Що тільки про нього не говорять, але він не такий. Хлопець поза політикою. Він співає, радує людей, усі його люблять, усі дзвонять і питають: "Ну як же так, чому він не виступає?". Але сама я з ним не розмовляла. Ніколи його не турбую", - розповіла Любов Миколаївна росЗМІ.

Статки артиста, зароблені в Росії

До 2022 року, за словами росЗМІ, Артур Пирожков був одним із найбільш високооплачуваних співаків Росії. За час своєї кар'єри він встиг заробити на нерухомість в елітному районі Москви та її області.

Наприклад, квартира в столиці коштує приблизно 57 000 000 рублів, у Підмосков'ї - орієнтовно 250 000 000 рублів, а також нерухомість в Дубай за 40-50 000 000 рублів.

Більшість майна записані на дружину зірки Анжеліку Ревву. Доньки подружжя навчаються в елітній гімназії у Підмосков'ї.

Сім'я Олександра Ревви (фото: росЗМІ)

Виступ Ревви на приватному заході коштує приблизно 5 000 000 рублів, і ця вартість не змінюється вже протягом п'яти років. Однак, за повідомленням росЗМІ, зараз попит впав на 60-70%.

У Росії припускають, що становище зірки в шоу-бізнесі зміниться після того, як він виступить із патріотичними висловлюваннями або відмовиться від проукраїнської позиції.