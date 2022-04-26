Мы хотим жить! По бункеру в Мариуполе нанесли 35 ударов за ночь: появилось новое видео

Российские оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и завод Азовсталь, где в убежище находятся украинские защитники и около тысячи мирных граждан города. Среди них – дети, женщины, пожилые люди.

"Завод Азовсталь, в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем", - сказано в сообщении.

За предыдущую ночь было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов.

Но самое важное – от этих авиаударов пострадали гражданские, которые находятся под завалами.

"Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают максимум усилий, чтобы освободить гражданских из-под завалов.

На видео видно, что пострадала женщина старшего возраста. Медики оказывают ей первую помощь и пытаются обеспечить покой.

Также полк "Азов" показал еще одно видео о жизни гражданских людей в бункерах Азовстали. В подвалах завода находится много детей и женщин. Они по сути уже два месяца не видели солнца и не дышали свежим воздухом.

"Моей больницы, где я работала, больше нет. Моей школы больше нет. Моего дома больше нет. Дети не спят, дети дрожат. Мы два месяца не выходим на поверхность, даже не знаем, какая там погода. Нас просто тут уничтожают. Мы хотим домой, к себе домой", - говорят женщины.

Они показали, что вынуждены жить в помещениях с сыростью и плесенью, у них нет необходимых вещей. Детям делают памперсы из обычных клеенок.

"Я от лица всех мариупольцев обращаюсь ко всему миру. Мы хотим жить! Мы хотим жить в своем городе, в своей стране, мы хотим нормально спать, нам надоели эти бомбардировки, эти авиаудары.

Сколько это будет продолжаться? От кого нас здесь спасают? Помогите нам! Остановите эту агрессию Российской Федерации против моей страны! Моя страна просто погибает. Мой город разрушен полностью! Нет ни одного места живого! Все разбомбили! Дети, которые тут находятся, хотят жить! Хотят играть!" – плачут женщины.