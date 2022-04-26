Ми хочемо жити! По бункеру в Маріуполі завдали 35 ударів за ніч: з'явилося нове відео

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь і завод Азовсталь, де в притулку знаходяться українські захисники та близько тисячі мирних громадян міста. Серед них - діти, жінки, літні люди.

"Завод Азовсталь, в якому знаходяться захисники Маріуполя, де в підвалах ховаються від обстрілів цивільні, продовжують накривати ворожим вогнем", - сказано в повідомленні.

За попередню ніч було скоєно 35 авіаударів, в ході яких сталося загоряння одного з цехів.

Але найважливіше - від цих авіаударів постраждали цивільні, які знаходяться під завалами.

"Військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу і докладають максимум зусиль, щоб звільнити цивільних з-під завалів.

На відео видно, що постраждала жінка старшого віку. Медики надають їй першу допомогу і намагаються забезпечити спокій.

Також полк "Азов" показав ще одне відео про життя цивільних людей у бункерах Азовсталі. У підвалах заводу знаходиться багато дітей і жінок. Вони по суті вже два місяці не бачили сонця і не дихали свіжим повітрям.

"Моєї лікарні, де я працювала, більше немає. Моєї школи більше немає. Мого будинку більше немає. Діти не сплять, діти тремтять. Ми два місяці не виходимо на поверхню, навіть не знаємо, яка там погода. Нас просто тут знищують. Ми хочемо додому, до себе додому", - кажуть жінки.

Вони показали, що змушені жити в приміщеннях з вогкістю і цвіллю, у них немає необхідних речей. Дітям роблять памперси зі звичайних клейонок.

"Я від імені всіх маріупольців звертаюся до всього світу. Ми хочемо жити! Ми хочемо жити у своєму місті, у своїй країні, ми хочемо нормально спати, нам набридли ці бомбардування, ці авіаудари.

Скільки це триватиме? Від кого нас тут рятують? Допоможіть нам! Зупиніть цю агресію Російської Федерації проти моєї країни! Моя країна просто гине. Моє місто зруйноване повністю! Немає жодного місця живого! Все розбомбили! Діти, які тут знаходяться, хочуть жити! Хочуть грати!" - плачуть жінки.