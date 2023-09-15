Хотіла змінити імідж. Українська співачка втратила волосся після відвідин популярного салону в Києві

Що трапилося з SHADU

Днями у сторіз Ксенія виклала фото на якому видно, що вона втратила чимало волосся.

Тоді вона написала, що "не може дивитись на себе і не знає, що робити далі".

Скриншоти (instagram.com/offi_shadu)

Тепер співачка розповідає деталі цієї сумної "пригоди".

"У травні я зважилася змінити свій імідж - афрокучері змінити на супердовге вогняне червоне волосся! Для цього мені потрібно було освітлити волосся, а після того зробити нарощування довжини. Звернулась до дуже популярного салону Києва. Три місяці я нарощувала волосся і фарбувалася в одному салоні!" - говорить зірка.

А кілька днів тому "вирішила відмовитися від нарощеного волосся і залишитися зі своєю натуральною довжиною".

"Але коли мені зняли нарощене волосся, я не повірила своїм очам! Від мого довгого густого волосся залишилося три волосини… Практично вся довжина мого волосся (яку я відрощувала три роки) відпала... Всі процедури: зміна кольору, фарбування коренів, нарощування волосся я робила тільки в одному салоні!

Я повністю довіряла майстрам, тому що була впевнена, що в цьому салоні відповідально підійдуть до процедур, тому що саме тут працюють суперпрофесіонали!" - бідкається SHADU.

SHADU до походу в салон краси (фото: instagram.com/offi_shadu)

"По факту мені спалили волосся і воно просто відпало… Що з цим робити зараз - я не знаю. Знаю тільки те, що не можу на себе таку дивитися. Тому сьогодні всі ці огризки волосся я відріжу наскільки це можливо, а далі буду шукати способи відростити довжину наново", - говорить Ксенія.

Ось такою SHADU була до походу в салон краси (фото: instagram.com/offi_shadu)