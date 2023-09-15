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Хотела сменить имидж. Украинская певица потеряла волосы после посещения популярного салона в Киеве

SHADU чуть не потеряла волосы (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная украинская певица, участница шоу "Голос країни" Ксения Шадурская, более известная под сценическим именем SHADU, потеряла часть волос после похода в один из самых популярных салонов красоты Киева.

Об этом артистка рассказала в эксклюзивном комментарии Styler.

Что случилось с SHADU

На днях в сторис Ксения выложила фото, на котором видно, что она потеряла немало волос.

Тогда она написала, что "не может смотреть на себя и не знает, что делать дальше".

Скриншоты (instagram.com/offi_shadu)

Теперь певица рассказывает детали этого печального "происшествия".

"В мае я решилась изменить свой имидж - афрокудри сменить на супердлинные огненные красные волосы! Для этого мне нужно было осветлить волосы, а после того сделать наращивание длины. Обратилась в очень популярный салон Киева. Три месяца я наращивала волосы и красилась в одном салоне!" - говорит звезда.

А несколько дней назад "решила отказаться от наращенных волос и остаться со своей натуральной длиной".

"Но когда мне сняли наращенные волосы, я не поверила своим глазам! От моих длинных густых волос осталось три волоса… Практически вся длина моих волос (которую я отращивала три года) отпала... Все процедуры: изменение цвета, окрашивание корней, наращивание волос я делала только в одном салоне!
Я полностью доверяла мастерам, потому что была уверена, что в этом салоне ответственно подойдут к процедурам, потому что именно здесь работают суперпрофессионалы!" - жалуется SHADU.

SHADU до похода в салон красоты (фото: instagram.com/offi_shadu)

"По факту мне сожгли волосы и они просто отпали… Что с этим делать сейчас - я не знаю. Знаю только то, что не могу на себя такую смотреть. Поэтому сегодня все эти огрызки волос я отрежу насколько это возможно, а дальше буду искать способы отрастить длину заново", - говорит Ксения.

Вот такой SHADU была до похода в салон красоты (фото: instagram.com/offi_shadu)

Заметим, что певице в последнее время не везет. Так, недавно звезда стала жертвой мошенников на OLX.

Также на Ксению дважды нападали россияне во время ее пребывания в Молдове, потому что представителям страны-агрессора не нравилось, что певица говорит по-украински.

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