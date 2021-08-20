Не хотели возвращаться с пустыми руками: дети из Закарпатья рассказали, как заблудились в лесу (видео)

При этом заметил дрон детей в месте, где их и не собирались искать.

Двое мальчиков и две девочки из села Порошково Ужгородского района ушли собирать дары леса около трех часов дня, но спустя несколько часов так и не вернулись. Родители забили тревогу, до темноты искали их сами вместе с другими местными, а затем обратились за помощью в полицию и ГСЧС. Вскоре была организована масштабная поисковая кампания.

Местные жители признаются, что очень перепугались за детей, так как в этих лесах водятся волки.

К счастью, встретиться с хищниками Коле, Люде, Васе и Жанне (2007-2014 годов рождения) не пришлось, но ребята очень долго блуждали по лесу в поисках тропинки домой, и были вынуждены ночевать в чаще.

На следующий день около девяти утра голодных, грязных и напуганных детей "заметил" квадрокоптер - через 10 часов поисков.

По словам 10-летнего Коли, они сначала и не планировали заходить далеко в лес, но ягод и грибов вблизи села не было, а возвращаться домой с пустыми руками не хотели. Так и забрели в неведомые места, окончательно потерявшись.

Отметим также, что дети ушли без еды и в легкой одежде, а к заходу солнца температура на улице опустилась до +9 градусов.

Когда же маленьких любителей тихой охоты живыми и невредимыми доставили домой и вернули перепуганным родителям, оказалось, что дети свои собранные грибы не потеряли, а принесли мамам и папам.

Видео: на Закарпатье дети ушли в лес по грибы и заблудились - их нашли только на следующий день