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Хотели ограничить скопление людей: у метро "Черниговская" образовались огромные очереди (видео)

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 09:42
Хотели ограничить скопление людей: у метро "Черниговская" образовались огромные очереди (видео) В метро Киева произошел очередной коллапс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

17 февраля утром в Киеве у метро образовался очередной коллапс. На станции метро "Черниговская" можно наблюдать огромное скопление людей. Украинцы не могут попасть в подземку и вынуждены стоять в огромных очередях.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас", опубликовав видео.

"Когда хотели ограничить "скупчення людей", но что-то пошло не так. Метро "Черниговская", - написали под видеороликом.

В Киеве у метро "Черниговская" образовался очередной коллапс

В комментариях к видео пользователи написали свое мнение по поводу очередей.

  • А кто мешает нашим людям стоять так же как за границей - в метре друг от друга?
  • Правильно! Шоб аж до Броваров очередь доходила!.. Да что они себе позволяют эти люди, так близко друг к другу стоять...возмутительно!
  • А что мешает включить мозг и представить какой длины будет очередь?
  • Не знают, как уже добить этот народ.

Напомним, что вчера в метро Киева произошел очередной коллапс, люди штурмуют одну из станций

Как мы ранее писали, вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно сделал модернизацию поезда. Был отремонтирован состав из 5-ти вагонов, которые были сделаны в 1981-1984 годах.

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