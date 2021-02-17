Хотели ограничить скопление людей: у метро "Черниговская" образовались огромные очереди (видео)
17 февраля утром в Киеве у метро образовался очередной коллапс. На станции метро "Черниговская" можно наблюдать огромное скопление людей. Украинцы не могут попасть в подземку и вынуждены стоять в огромных очередях.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев сейчас", опубликовав видео.
"Когда хотели ограничить "скупчення людей", но что-то пошло не так. Метро "Черниговская", - написали под видеороликом.
В Киеве у метро "Черниговская" образовался очередной коллапс
В комментариях к видео пользователи написали свое мнение по поводу очередей.
- А кто мешает нашим людям стоять так же как за границей - в метре друг от друга?
- Правильно! Шоб аж до Броваров очередь доходила!.. Да что они себе позволяют эти люди, так близко друг к другу стоять...возмутительно!
- А что мешает включить мозг и представить какой длины будет очередь?
- Не знают, как уже добить этот народ.
Напомним, что вчера в метро Киева произошел очередной коллапс, люди штурмуют одну из станций
Как мы ранее писали, вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно сделал модернизацию поезда. Был отремонтирован состав из 5-ти вагонов, которые были сделаны в 1981-1984 годах.