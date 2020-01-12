Хотіла бути красивою: у Києві нахабна злодійка потрапила на відео

У київському магазині виявили нахабну злодійку косметики
В київському магазині на вулиці Великій Васильківській дівчина вкрала кілька позицій косметики і спокійно вийшла з торгового залу. Охоронців в магазині не спостерігалося. Цей момент потрапив на відео, яке і опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"На Великий Василівській дівчина дуже хотіла бути красивою, тому вкрала кілька позицій косметики. Може, хтось впізнає мадам?" - написали під відеороликом.
На відео можна розгледіти, як дівчина спокійно ходить по магазину, дивиться на товари і спокійно кладе їх у сумку, а потім не поспішаючи залишає торговий зал.
Користувачі мережі відреагували на відеоролик в коментарях. Люди обурилися, що в магазині немає нікого з охорони.
Скріншот коментарів