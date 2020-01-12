Хотіла бути красивою: у Києві нахабна злодійка потрапила на відео

У Києві засвітили на відео злодійку (фото: psni.police.uk)

У київському магазині виявили нахабну злодійку косметики

В київському магазині на вулиці Великій Васильківській дівчина вкрала кілька позицій косметики і спокійно вийшла з торгового залу. Охоронців в магазині не спостерігалося. Цей момент потрапив на відео, яке і опублікували на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"На Великий Василівській дівчина дуже хотіла бути красивою, тому вкрала кілька позицій косметики. Може, хтось впізнає мадам?" - написали під відеороликом.

На відео можна розгледіти, як дівчина спокійно ходить по магазину, дивиться на товари і спокійно кладе їх у сумку, а потім не поспішаючи залишає торговий зал.

Користувачі мережі відреагували на відеоролик в коментарях. Люди обурилися, що в магазині немає нікого з охорони.

Тю, порожній зал. Що робить охорона.

Охорони немає, продавці десь гуляють. Озвучка взагалі вогонь.

Які культурні спостерігають з закадровий реакції. Не зрозумій хто гірше...

Як же її тепер дізнаються, вона ж буде нафарбованою.

А там хтось працює взагалі або порожній зал і камера? Зате потім дивляться відео, вважають флакони і іржуть. Дуже смішно, звичайно

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