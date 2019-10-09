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Хотел убить Зеленского: в Кривом Роге задержали "киллера"

STYLERПроисшествия    09.10.2019 - 13:02
Хотел убить Зеленского: в Кривом Роге задержали "киллера"
В Кривом Роге задержали "киллера Зеленского" (коллаж РБК-Украина)

Задержанный мужчина признался, что ему "заказали Зеленского"

В Кривом Роге полиция задержала мужчину, который, по его словам, должен был убить президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает местное издание "Первый Городской".

По информации Интернет-ресурса, "киллер" попал в руки правоохранителям в ночь с 8 на 9 октября в Металлургическом районе, на улице Соборности, - прямо в центре города. О подозрительном мужчине на линию 102 сообщили бдительные неравнодушные жители Кривого Рога. Люди обратили внимание на человека, который прилюдно рассказывал, что ему якобы "заказали Зеленского".

"Копы" моментально отреагировали на сообщение и задержали "киллера". Его тут же доставили в районное отделение полиции.

Позже стало известно, что мужчина на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Поэтому, действительно ли ему "заказали Зеленского", или же это был просто пьяный бред, - точно неизвестно.

Хотел убить Зеленского: в Кривом Роге задержали &quot;киллера&quot;

Мужчина, который хотел убить Зеленского (фото: one.kr.ua)

Отметим, что летом, во время приезда Владимира Зеленского в его родной город, неизвестный сообщил в СБУ о минировании больниц, торговых центров, а также дома, где живут родители главы государства. Тогда бомбу нигде не нашли. Как, впрочем, и "минера".

Добавим, что ранее в своем отчетном интервью по поводу 100 дней президентства сам Владимир Зеленский признался, что ему не разрешают ездить на работу на велосипеде, так как "было несколько примеров, когда совсем было опасно".

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