Зеленский в США встречался с бизнесменом, у которого конфисковали "деньги Януковича"

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Встреча произошла во время официального визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский в Соединенных Штатах Америки встречался с американским бизнесменом украинского происхождения Сэмом Кислиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Как сообщает издание, в среду, 25 сентября, во время официального визита Зеленского в США, в районе гостиницы Паркер прошли две встречи: одна официальная - непосредственно в гостинице, другая - в соседнем здании, в ресторане "Русская чайная".

В первой участвовал сам президент и еще несколько десятков человек, а вторая, неофициальная, прошла в более узком кругу. Зеленского на ней представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как сообщает издание, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.

Первая встреча была относительно публичной. В ней участвовали видные представители еврейской диаспоры США. Вторая встреча проходила уже в узком кругу и в конспиративной обстановке. Участников попросили не делать фотографий.

Источник отметил, что "это была просто встреча по бизнесу, по инвестициям из США в Украину и, наоборот, инвестициям украинцев в недвижимость в США".

"Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку", - сообщил источник.

Как сообщил собеседник The Insider, знакомый с Кислиным, он пытается вернуть активы, замороженные в Украине в рамках розыска денег Януковича. В 2014 году Кислин якобы купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту.

На ее счетах в украинских банках размещались бонды-облигации, стоимостью 20 млн долларов (23 млн долларов вместе с процентами), они находились под арестом. Эти средства были конфискованы по приговору Краматорского суда по делу Януковича.

Издание отмечает, что ФБР связывает Сэма Кислина в том числе с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными - представителями Измайловской ОПГ. Его племянника – Арнольда Кислина также обвиняли в рейдерских захватах предприятий Измайловской ОПГ и взятках российским чиновникам.

Сэм Кислин также известен как соратник и донор экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, который теперь является советником президента США Дональда Трампа.

1 октября стало известно, что Конгресс США вызвал Сэма Кислина повесткой для дачи показаний вместе с Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Эти американские граждане украинского происхождения в прошлом году якобы устроили встречи между Джулиани и высокопоставленными прокурорами Украины, с тем, чтобы начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Напомним, официальный визит президента Владимира Зеленского в США состоялся с 23 по 26 сентября. В ходе визита Зеленский и Трамп 25 сентября провели первую официальную встречу, во время которой, президент Украины заявил, что Украине нужна не помощь США, а настоящая поддержка.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. По словам украинского президента, Лавров хотел познакомиться с ним, а также поздравил с обменом пленными между Киевом и Москвой, который состоялся 7 сентября.