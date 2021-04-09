Не хотів суєти: стало відомо, де і як поховають принца Філіпа

Принц Філіп помер 9 квітня, не доживши до свого 100-річного ювілею всього кілька місяців.

Де і коли поховають герцога Единбурзького і що чекає королівську сім'ю в найближчі дні - читайте в нашому матеріалі нижче.

Чи будуть у принца Філіпа державні похорони?

Незважаючи на те, що принц Філіп має право на державні похорони, невідомо, чи будуть вони у чоловіка королеви Єлизавети ІІ, оскільки раніше він заявляв, що не хоче "суєти" довкола цього ритуалу.

Так, виявляється, ще за життя він брав активну участь у організації власних похоронів, які координуються канцелярією лорда Чемберлена в Букінгемському палаці.

За інформацією британських ЗМІ, тіло герцога буде лежати не в Вестмінстерському абатстві, а в палаці Сент-Джеймс. Там, до речі, лежало кілька днів тіло принцеси Діани перед її похоронами в 1997 році.

Відомо також, що в цей період доступ до тіла Філіпа буде закритий для публіки, тому мільйони шанувальників королівської сім'ї не зможуть скорбіти біля труни принца.

Панахида пройде в каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, і це буде в стилі і за традиціями "військового похорону", а не державного. Серед присутніх будуть тільки родичі, друзі і глави держав країн Співдружності.

Єлизавета II і принц Філіп (фото: Getty Images)

Де буде похований принц Філіп?

Принц буде похований в садах Фрогмор на території Віндзорського замку, які закриті для відвідування. Тому побувати на місці останнього спочинку Філіпа буде неможливо для рядового жителя Британії (чи інших країн).

У садах Фрогмора є три місця поховання - Мавзолей герцогині Кентської, Королівське кладовище і Королівський мавзолей. Останній використовується в основному для членів королівської сім'ї, які не були правлячими монархами, як і Філіп.

Королівська усипальниця в Фрогморі (фото: wikipedia.org)

Де поховані інші члени королівської сім'ї?

Більшість правлячих монархів Великої Британії поховані в Вестмінстерському абатстві і каплиці Святого Георгія.

Проте королева Вікторія була похована разом з принцом Альбертом в Королівському мавзолеї в садах Фрогмор.

Королева-мати і принцеса Маргарет поховані в каплиці Святого Георгія разом з батьком королеви, королем Георгом VI.

Каплиця Святого Георгія також є місцем останнього спочинку королів, включаючи Генріха VIII, Карла I, Георга III, Георга V і Едуарда VII.

Королівська усипальниця в Фрогморі (фото: wikipedia.org)

Додамо, що у Єлизавети ІІ почався восьмиденний траур. Протягом цього часу нові законопроекти від британського парламенту не отримають королівського схвалення, а всі державні справи будуть припинені в пам'ять про принца Філіпа.

Лише після похорону чоловіка королева повернеться до своїх обов'язків "за закритими дверима".

"Малоймовірно, що ми побачимо королеву публічно протягом місяця, тому що вся королівська сім'я по протоколу повинна сумувати протягом 30 днів", - пишуть британські ЗМІ.

Єлизавета II і принц Філіп (фото: Getty Images)