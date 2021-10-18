Не хотел надевать маску: в Запорожье пассажиры маршрутки вытолкали мужчину из салона (видео)

В Запорожье пассажиры маршрутки были крайне возмущены мужчиной, который зашел в салон и не захотел надевать маску. При этом маску ему даже предлагали свою, но он наотрез отказался. После словесной перепалки мужчину вытолкали из маршрутки.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Это Запорожье".

На видео видно, что сначала с мужчиной просто разговаривают, потом беседа перешла на повышенные тонна. Пассажир без маски задерживал маршрутку. И это не нравилось другим пассажирам. Люди даже начали предлагать вызвать наряд полиции. После чего пассажир схватил за плечо мужчину и вытолкал его из маршрутки. Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика. В Запорожье пассажиры маршрутки вытолкали мужчину из салона (видео: YouTube) Отметим, в Запорожье готовятся к усилению карантинных ограничений. После перехода региона в "красную" зону, общественным транспортом смогут пользоваться не все.