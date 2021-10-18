Не хотів надягати маску: у Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео)

У Запоріжжі пасажири маршрутки були вкрай обурені чоловіком, який зайшов в салон і не захотів надягати маску. При цьому маску йому навіть пропонували свою, але він навідріз відмовився. Після словесної перепалки чоловіка виштовхали з маршрутки.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал "Це Запоріжжя".

На відео видно, що спочатку з чоловіком просто розмовляють, потім бесіда перейшла на підвищені тонна. Пасажир без маски затримував маршрутку. І це не подобалося іншим пасажирам. Люди навіть почали пропонувати викликати наряд поліції. Після чого пасажир схопив за плече чоловіка і виштовхав його з маршрутки. Увага! На відео присутня ненормативна лексика. У Запоріжжі пасажири маршрутки виштовхали чоловіка з салону (відео: YouTube) Зазначимо, в Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Після переходу регіону в" червону " зону, громадським транспортом зможуть користуватися не всі.