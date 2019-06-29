Хотел избежать наказания: под Киевом грабитель полоснул себе по шее ножом

Грабитель под Киевом решил покончить жизнь самоубийством (фото: коллаж РБК-Украина)

Правонарушитель решил покончить жизнь самоубийством

Местный житель города Яготин (Киевская область) задолжал много денег из-за азартных игр. Исправить положение решил с помощью грабежа, однако все пошло не по плану. Об этом информирует Информатор.

34-летний мужчина находился на грани отчаяния после того как проиграл все деньги, а потому, не задумываясь, проник в местный универмаг и принялся ждать закрытия. После чего при помощи болгарки, вырезал все препятствия, чтобы попасть в пункт обмена, а также ювелирный и другие отделы магазина.

Грабитель под Киевом решил покончить жизнь самоубийством (фото: Информатор)

Однако на пути у него стала сигнализация ювелирного магазина и наряд полиции охраны незамедлительно прибыл на место. Увидев правоохранителей, мужчина решил избежать наказания, полоснув себе по шее канцелярским ножом.

В конечном итоге жизнь преступника удалось сохранить. На данный момент мужчина находится в больнице и ожидает окончания следствия.

Напомним, что в Киеве студент покончил жизнь самоубийством из-за оценки.

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