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Хотів уникнути покарання: під Києвом грабіжник полоснув себе по шиї ножем

STYLERЖиття    29.06.2019 - 16:27
Хотів уникнути покарання: під Києвом грабіжник полоснув себе по шиї ножем
Грабіжник під Києвом вирішив покінчити життя самогубством (фото: колаж РБК-Україна)

Правопорушник вирішив покінчити життя самогубством

Місцевий мешканець міста Яготин (Київська область) заборгував багато грошей через азартні ігри. Виправити становище вирішив за допомогою грабежу, проте все пішло не за планом. Про це інформує Інформатор.

34-річний чоловік перебував на межі відчаю після того як програв всі гроші, а тому, не замислюючись, проник в місцевий універмаг і почав чекати закриття. Після чого за допомогою болгарки, вирізав всі перешкоди, щоб потрапити в пункт обміну, а також ювелірний та інші відділи.

 

Грабіжник під Києвом вирішив покінчити життя самогубством (фото: Інформатор)

Однак на шляху у нього стала сигналізація ювелірного магазину і наряд поліції охорони негайно прибув на місце. Побачивши правоохоронців, чоловік вирішив уникнути покарання та полоснув себе по шиї канцелярським ножем.

У кінцевому підсумку життя злочинця вдалося зберегти. На даний момент чоловік знаходиться в лікарні і чекає на закінчення слідства.

Нагадаємо, що в Києві студент покінчив життя самогубством через оцінку.

Раніше ми розповідали про те, що у Херсоні 30-річний чоловік відрізав собі голову електропилкою прямо на очах у батьків.

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