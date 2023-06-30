На Хортиці знайшли човен, якому близько 500 років. Ось перші фото унікальної знахідки

Чим унікальна ця знахідка

"У зв’язку із надзвичайною екологічною ситуацією і падінням рівня води у Дніпрі внаслідок руйнації Каховської ГЕС під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках. Для їх виявлення та порятунку співробітники Національного заповідника "Хортиця" ведуть щоденний моніторинг прибережної смуги", - йдеться у повідомленні.

Під час чергового обстеження на раніше затопленій ділянці берега науковці знайшли довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба, довжиною майже 7 м.

"В минулому біля берегів Хортиці знаходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ. Можливо і нова знахідка з тієї ж епохи", - зазначають фахівці.

Науковці під час дослідницьких робіт (фото: Facebook.com/Хортиця Національний заповідник)

Знахідку передали на реставрацію

Науковці при пускають, що вік човна може сягати 500 років. На це вказує рівень збереженості знахідки. Але більш точне датування стане можливе після проведення радіовуглецевого аналізу.

"Човен був розмитий з піску та по частинах переміщений до реставраційного ангара. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі реставрації, аби стати музейним експонатом", - кажуть експерти.

За попередніми оцінками, вік знахідки може становити 300-500 років (фото: Facebook.com/Хортиця Національний заповідник)

Зазначимо, що підрив Каховської ГЕС оголив славетну козацьку територію Великий Луг. Зараз ця ділянка знову стала доступною для археологічних досліджень.

Науковці вже знайшли на дні колишнього водосховища наконечники, кераміку, грецькі амфори різних періодів, предмети часів Візантії та багато інших артефактів.

Однак зараз великою проблемою стали "чорні" археологи, які незаконно досліджують цю територію й завдають великої шкоди під час своїх непрофесійних розкопок.