На Хортиці водолази врятували 11 човнів ХVIII століття: що відомо

Працівники ДСНС допомогли науковцям вилучити 11 фрагментів човнів ХVIII століття, які виявили на узбережжі Хортиці. Усі знахідки направлять для детального вивчення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Що відомо про порятунок пам’яток культурної спадщини

Внаслідок руйнування окупантами Каховської ГЕС, рівень води у Дніпрі знизився. Відповідно оголилися певні ділянки річища. На узбережжі острова Хортиця у Запоріжжі співробітники заповідника та історики-археологи знайшли 11 фрагментів човнів ХVIII століття.

"Враховуючи складність транспортування історичних знахідок, через відсутність транспортного під’їзду, представники Національного заповідника острова Хортиця звернулися до рятувальників за допомогою", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці ДСНС на човні транспортували пам’ятки історії до узбережжя з під’їздом та передали їх для подальших експертиз та досліджень.

Також нагадаємо, що у кінці червня вчені на Хортиці знайшли човен, він якого може сягати 500 років. За попередніми оцінками, він належав жителям давньоруського поселення, яке було розташоване на острові з X по XIV cт.

Які ще знахідки виявили на Хортиці

Раніше у Міністерстві культури ділились новиною про те, що на Хортиці після обміління деяких ділянок археологи знайшли кілька сотень предметів, виготовлених з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

"Вперше за 70 років на поверхні опинились території, які були під водами Дніпра. Берегова смуга острова Хортиця багата пам’ятками історії та археології, однак деякі з них знаходяться в аварійному стані та потребують невідкладних рятівних та превентивних робіт", - заявляють у Міністерстві.

Вчені умовно поділили знахідки на 4 категорії: