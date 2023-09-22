На Хортице водолазы спасли 11 лодок ХVIII века: что известно
Работники ГСЧС помогли ученым изъять 11 фрагментов лодок ХVIII века, которые были обнаружены на побережье Хортицы. Все находки будут направлены для детального изучения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию Министерства внутренних дел в Telegram.
Что известно о спасении археологических объектов
В результате разрушения оккупантами Каховской ГЭС уровень воды в Днепре снизился. Соответственно, обнажились некоторые участки русла. На побережье острова Хортица в Запорожье сотрудники заповедника и историки-археологи обнаружили 11 фрагментов лодок ХVIII века.
"Учитывая сложность транспортировки исторических находок, из-за отсутствия транспортного подъезда представители Национального заповедника острова Хортица обратились к спасателям за помощью", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты ГСЧС на лодке транспортировали достопримечательности к побережью с подъездом и передали их для дальнейших экспертиз и исследований.
Также напомним, что в конце июня ученые на Хортице нашли лодку, возраст которой может достигать 500 лет. По предварительным оценкам, она принадлежала жителям древнего поселения, которое было расположено на острове с X по XIV в.
Какие еще находки обнаружили на Хортице
Ранее в Министерстве культуры делились новостью о том, что на Хортице после обмеления некоторых участков археологи обнаружили несколько сотен предметов, изготовленных из металла, керамики и дерева, а также более 1000 фрагментов керамических изделий.
"Впервые за 70 лет на поверхности оказались территории, которые были под водами Днепра. Береговая полоса острова Хортица богата памятниками истории и археологии, однако некоторые из них находятся в аварийном состоянии и нуждаются в неотложных спасательных и превентивных работах", - заявляют в Министерстве.
Ученые поделили находки на 4 категории:
- керамика разного времени и назначения, начиная от времени энеолита (6-5 тыс. до н.э.) и заканчивая XIX в.
- орудия из кремня представлены древними инструментами для охоты или обработки
- металлические находки, относящиеся к разным периодам, в частности и козачества
- стеклянные изделия разных периодов
Ранее мы писали о том, что "черные" археологи похитили 300-летнюю лодку, которую ученые нашли на берегу Десны.
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