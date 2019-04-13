Хорошо горит: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по противнику

Воины ВСУ продолжают уничтожат противника
ВСУ разгромили блиндаж оккупантов на Ясиноватской развязке. Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.
Стоит отметить, что Анатолий также опубликовал видео уничтожения блиндажа противника.
ВСУ уничтожили блиндаж противника (видео: facebook.com/ukrop.bc)
Пользователи сети прокомментировали данное видео.
"Несмотря на политические обстоятельства, ВСУ продолжают жестко бить врага";
"Это же просто праздник какой-то";
"Пошли сардельки пожарим!".
ВСУ уничтожили блиндаж противника (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Напомним, что в России признали мощь украинской армии. Российский журналист Александр Сладков заявил, что Вооруженные Силы Украины стали одной из самых сильных и мощных армий на территории Европы.
Свое мнение он высказал в прямом эфире пропагандисткой программы "Вечер с Владимиром Киселевым" на телеканале "Россия 1". Сладков признал, что в последние годы украинская армия стала намного сильнее и отметил, что ВСУ хорошо финансируются государством.
Ранее сообщалось о том, что украинские воины уничтожили девять боевиков на Донбассе, которые 20 раз обстреляли позиции ВСУ. При этом 4 раза оккупанты применили запрещенное Минскими договоренностями оружие.
По данным разведки, 11 апреля девять боевиков были уничтожены, а восемь – получили ранения. Потерь среди личного состава ВСУ нет. На все обстрелы боевиков воины ВСУ ответили огнем.