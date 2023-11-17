Хороший знак? Українському ТРЦ дозволили працювати цілодобово

У Луцьку встановили цілодобовий режим роботи торгово-розважального центру "Порт Сіті". Таке рішення ухвалила під час засідання виконкому Луцька міська рада.

Як повідомляється, до міської ради звернулося ТОВ "Порт Сіті Груп" з проханням встановлення цілодобового режиму роботи ТРЦ "Порт Сіті" на вул. Сухомлинського, 1. Таки дозвіл був наданий до 15 листопада 2024 року з певними умовами:

1. Заборона продажу з 22:00 до 08:00 пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових.

2. Умови дотримання заходів безпеки під час сигналу "Повітряної тривоги" та комендантської години на період воєнного стану. Зважаючи на всі умови, ТОВ "Порт Сіті Груп" зобов'язане забезпечити дотримання вимог чинного законодавства та норм громадського порядку в закладі торгівлі.

ТРЦ "Порт Сіті" у Луцьку (скриншот)

Крім того, департамент муніципальної варти міської ради та правоохоронці здійснюватимуть контроль за дотриманням встановленого режиму роботи закладу.

Варто зазначити, що ТРЦ "Порт Сіті" - це великий торговий центр з гіпермаркетом, кінотеатром, роледромом, боулінгом та розважальними зонами, магазинами та фуд-кортом. Також у ТРЦ є МакДональдз.

На сайті ТРЦ, а також у соціальних мережах новий графік роботи поки що не оголошений. Наразі невідомо, як збираються влаштувати роботу закладів у умовах комендантської години.