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Хороший знак? Украинскому ТРЦ разрешили работать круглосуточно

Одному ТРЦ в Украине разрешили работать круглосуточно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Большому ТРЦ в Луцке разрешили работать круглосуточно. Речь идет о развлекательно-торговом центре "Порт Сити", расположенном по улице Сухомлинского, 1. Разрешение согласовали с определенными условиями.

Что об этом известно и какие условия должны выполнять работники ТРЦ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение издания "Конкурент".

В Луцке был установлен круглосуточный режим работы торгово-развлекательного центра "Порт Сити". Такое решение принял во время заседания исполкома городского совета Луцка.

Как сообщается, в городской совет обратилось ООО "Порт Сити Групп" с просьбой установления круглосуточного режима работы ТРЦ "Порт Сити" по ул. Сухомлинского, 1. Такое разрешение было предоставлено до 15 ноября 2024 года с определенными условиями:

1. Запрет продаж с 22:00 до 08:00 пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.

2. Условия соблюдения мер безопасности во время сигнала "Воздушной тревоги" и комендантского часа период военного положения. Принимая во внимание все условия, ООО "Порт Сити Групп" обязано обеспечить соблюдение требований действующего законодательства и норм общественного порядка в заведении торговли.

ТРЦ "Порт Сити" в Луцке (скриншот)

Кроме того, департамент муниципального караула городского совета и правоохранители будут осуществлять контроль за соблюдением установленного режима работы заведения.

Следует отметить, что ТРЦ "Порт Сити" - это крупный торговый центр с гипермаркетом, кинотеатром, роледромом, боулингом и развлекательными зонами, магазинами и фудкортом. Также в ТРЦ есть МакДональдс.

На сайте ТРЦ, а также в социальных сетях новый график работы пока не объявлен. Пока неизвестно, как собираются устроить работу заведений в условиях комендантского часа.

Ранее мы писали, что в одной из областей ослабили ограничения во время воздушных тревог.

А еще рассказывали, что в одной из областей изменили комендантский час.

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