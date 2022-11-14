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"Хороші люди іноді розходяться": Яніна Соколова прокоментувала розлучення із чоловіком

Новость на русском →
Понеділок 14 листопада 2022 09:18
"Хороші люди іноді розходяться": Яніна Соколова прокоментувала розлучення із чоловіком Фото: Яніна Соколова (facebook.com.Ianina Sokolova)
Автор: Людмила Жукова

Українська ведуча Яніна Соколова нещодавно зізналася, що розлучилася із чоловіком Володимиром Литвином. Після цього у ЗМІ виникло багато маніпуляцій на цій темі, а деякі видання навіть приписали ведучій роман із музикантом Андрієм Хливнюком.

Після цього Яніна у своєму Telegram-каналі прокоментувала чутки та розставила всі крапки над "і" у цьому питанні.

Брехня та маніпуляція у ЗМІ

"Читаю про перипетії свого особистого життя з українських медійних помийок і диву даюся. Ніби медіа з раші. Стільки брехні і маніпуляцій. Якби не війна подала б до суду. Не хочеться витрачати на вас час. Але. Вношу ясність, маніпулятори", - написала ведуча.

Соколова підтвердила, що вони справді розійшлися з чоловіком – Володимиром Литвином.

"З чоловіком так, ми розлучилися. Щодо порядності і чесності Володі у мене ніколи не було сумнівів. Так інколи стається, що хороші люди розлучаються. Як і нехороші. Але у них є діти і вони дружать до кінця своїх днів. Заради дітей і теплих спогадів щодо спільно прожитих років. Так,сподіваюся, буде і з нами", - зазначила вона.

Роман з Андрієм Хливнюком?

Також Яніна пояснила, що її пов'язує з музикантом Андрієм Хливнюком, адже в мережі помчали чутки про їхні нібито романтичні стосунки.

"З Андрієм Хливнюком з яким преса бачить у мене романтичні стосунки, про що одразу пише в одному реченні встик після новини щодо розлучення, я бачуся двічі на рік", - уточнила ведуча.

"Фото "у барі", зроблене після інтерв’ю для Рандеву власником закладу Кирилом Кисляковим, з яким ми обідали після. Рандеву ми знімаємо у барі. Тому фото з бару. З інших приводів я ходжу туди на жаль рідко і веду до волі закритий домашньо-робочий стиль життя. Свічки на столі - бо світла нема. Зараз мільйони українців запалюють свічки не через романтизм, а, тому, що їжі не видно", - резюмувала Соколова.

&quot;Хороші люди іноді розходяться&quot;: Яніна Соколова прокоментувала розлучення із чоловікомФото, через яке Соколовій приписали роман із Хливнюком (instagram.com/yanina_sokolova)

Як ми раніше писали, Яніна Соколова звернулася до українців у емоційному відео.

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Янина Соколова