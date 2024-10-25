"Холостяк" Терен став тренером "команди невдах": про що йдеться

Так, артисти випустили кліп на пісню "Хейту на зло". Це - трек з альбому "Втома", який вийшов навесні 2024 року.

Головний герой кліпу - "Холостяк" Терен, який показує своїм прикладом, як важливо ніколи не здаватися.

"Звичайно, першочергово я погодився на зйомку в цьому кліпі тому що хочу, щоб якомога більше людей бачили людей з інвалідністю в усіх сферах життя, у всіх сферах активностей, в тому числі медіа. Люди з інвалідністю - це велика частина нашого суспільства, невідʼємна від культури та медіа", - розповів Будько.

Гурт O.Torvald (фото надане прес-службою)

"Друга причина - я знав цю пісню раніше, я знав слова. Коли мені скинули сценарій, мені сподобалось, що в кліпі я був тренером "команди невдах", які нібито не мали ніяких шансів, але перемогли у фіналі. Це показник для дітей, підлітків та молоді, ажєе попри те, що вас можуть хейтити за щось, не приймати ваші особливості та прояви, - все одно можна перемагати, ставати крутими хейту на зло", - додав він.

Кліп було знято у червні 2024 року. Локацією обрали скейт-парк на ВДНГ, зйомки тривали всю ніч.

За сюжетом відео є дві команди скейтерів - "лузери" та "красавчики", які змагаються за титул найкращої команди. Хто переміг? Розсудили судді (яких зіграли музиканти гурту O.Torvald).

"Коли ми писали пісню "Хейту на зло", я усвідомлював, що переживаю свій власний шкільний досвід, про поділення дітей на "крутих" і "не крутих", про шкільний булінг, про те, що переживають мої діти зараз, перебуваючи в іншій країні", - зізнався соліст гурту Женя Галич.

Женя Галич (фото надане прес-службою)

"Але чим би не займались люди, у дорослому віці чи у дитячому, - ми стаємо старшими і наші проблеми стають більшими, хейтерів стає більше, ніж було у школі. Це все треба долати силою духу і бажанням бути кращим за себе самого, хейту на зло робити все, бо результат того вартий", - також розповів він.

Галич зазначив, що мріяв зняти "панк-рок" ще з дитинства. І нарешті його бажання здійснилося.

"Ну і головне, що ми долучили Сашу Терена. Він сміється над системою, він її ламає. Коли я зателефонував Саші і запропонував зіграти тренера по скейтбордингу, він розсміявся і майже одразу погодився", - розповів музикант.

Окрім гурту O.Torvald, Жені Галича та Олександра Терена, у кліпі зіграли епізодичні ролі стендап-комік Повар Даніл та кінооглядачка Інна Гордєєва.