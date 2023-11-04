"Холостяк" Добринін сказав, скільки грошей йому потрібно для "комфортного життя": йдеться про тисячі доларів

Де Добринін заробляє найбільше грошей

"Холостяк" активно веде соцмережі, працює на телебаченні. Також він знімає власне шоу на YouTube. За словами Добриніна, найбільше прибутків йому приносять саме соцмережі.

"Це моя робота в Інтернеті. Те, що пов’язано з YouTube та те, що пов'язано з Instagram", - розповів блогер.

Добринін розповів, на що витрачає гроші (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Скільки Добриніну потрібно грошей на місяць

Ведучий не став приховувати, що чимало витрачає. Він зазначив, що на життя йому потрібно аж до 10 тисяч доларів. Ці гроші Добринін витрачає не тільки на себе. За словами блогера, він платить за дитячий садочок для свого сина Лева, якого народила його колишня дружина Даша Квіткова.

"Напевно, від 3 до 10 тисяч доларів. Потрібно платити за садочок сина, потрібно купувати їжу, оплачувати оренду квартири, потрібно за комунальні послуги платити, допомагати батькам", - зазначив Добринін.

Нікіта Добринін та його син Лев (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Як "холостяк" ділить опіку над сином з Квітковою

Також Добринін розповів, що він та його колишня дружина мають певну домовленість. Блогер та його екс-обраниця порівну проводять час з сином. Тиждень дитина живе з батьком, а потім тиждень - з матір'ю.

Добринін та Квіткова розлучилися на початку 2023 року (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Окрім цього, Добрині та Квіткова вирішили порівну ділити витрати на сина. За словами блогера, він витрачає на дитину стільки ж, скільки його колишня дружина.