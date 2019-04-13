Холостяк 2019: участницы устроили жесткие разборки в прямом эфире

Шестой выпуск девятого сезона шоу Холостяк оказался весьма насыщенным на события. Так, Никита Добрынин организовал свидание с Ольгой и Натальей, которое едва не переросло в драку между участницами.

К слову, данное свидание должно было быть на вылет, а потому напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, возросло еще больше.

Во время разговора с Холостяком Оля обмолвилась, что не хочет говорить при конкурентке. "Волнуюсь из-за Наташи, ее присутствия. У нас нелегко строятся отношения. Я в ее присутствии не могу себя защитить", - пожаловалась девушка.

Никита Добрынин, чтобы разобраться в ситуации, посчитал нужным рассказать об этом Наташе. В результате она разнервничалась и на эмоциях заявила главному герою, что на самом деле Оля достаточно брутальная девушка и точно может за себя постоять.

После того как главный герой оставил девушек, Наталья решила выяснить, почему Ольга сказала Никите, что боится ее, и заявила, что нет повода бояться, когда нечего скрывать. Девушка сказала, что не хочет общаться, и ушла, однако Наташу это не остановило и она последовала за ней.

Увидев ее, Оля призналась, что хочет ударить соперницу, тем не менее не стала проявлять агрессию, так как посчитала, что Наташа именно этого и добивается. В результате Оля опять ушла. А когда девушки приехали в дом к остальным участницам, то она заявила, что Наталья во время общения с Никитой ведет себя совершенно иначе, нежели с ними.

К слову в жизни главного холостяка Украины произошли внезапные изменения. Добрынин сменил место жительства и показал поклонникам свое новое жилье в Киеве. К слову в новой квартире нет еще всей мебели, поэтому Холостяк попросил у своих друзей контакты тех, кто делает красивую мебель и вещи для дома.

Никита Добрынин в новом доме (facebook.com/nikitadobrynin)

Ранее сообщалось о том, что экс-участница шоу Юлия рассказала, что думает относительно Никиты Добрынина и с какими мыслями она покидала проект.