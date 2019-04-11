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Холостяк 2019: Добринін відбив гнівні нападки екс-учасниці

STYLERЖиття    11.04.2019 - 22:11
Холостяк 2019: Добринін відбив гнівні нападки екс-учасниці
Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Микита Добринін відреагував на критику колишньої учасниці проекту

Холостяк 9 минулого тижня покинула 22-річна магістр з Одеси і помічник депутата Діна. Після невеликої паузи вона розповіла Фактам, що сталося між нею і Микитою Добриніним на проекті і чому вона не захотіла проявити ініціативу.

На її думку, Холостяк просто хотів потішити своє самолюбство. Добринін відреагував на це висловлювання на своїй сторінці в Instagram.

Холостяк заявив, що він не буде всім милий. Він також зазначив, що з Діною у них була просто дружба і він радий, що після проекту багато дівчата ведуть себе гідно.

 

Скріншот: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, що Холостяк 9 в кінці п'ятої серії закінчився неочікуваною розв'язкою. Після п'ятої серії в проекті залишилися дев'ять дівчат із десяти, оскільки Добринін вирішив залишити всіх дівчат.

Раніше повідомлялося про те, що інша учасниця шоу Юлія розповіла, що думає щодо Микити Добриніна і з якими думками вона покидала проект.

Ми також писали про те, що в житті головного холостяка України сталися раптові зміни. Добринін змінив місце проживання і показав шанувальникам своє нове житло в Києві. До речі в новій квартирі немає ще всіх меблів, тому Холостяк попросив у своїх друзів контакти тих, хто робить гарні меблі та речі для дому.

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