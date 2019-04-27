Холостяк 2019: 8 выпуск смотреть онлайн

Сегодня, 26 апреля, состоялся восьмой выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Восьмой выпуск самого романтичного шоу страны, Холостяк-9, приблизил зрителей к ответу на главный вопрос, кто будет с Никитой, ведь шоу в этот раз покинула еще одна девушка.

Однако, безусловно, самыми интересными моментами очередного выпуска шоу стали индивидуальные свидания Холостяка с девушками. Так, например, Ольге Никита предложил приехать на встречу в район аэродрома, а девушку аж трясло от волнения. Тем не менее, доблестный Холостяк успокоил девушку, в первую очередь, своими объятиями.

Но это была лишь первая половина свидания, ведь вторая происходила уже в доме, в абсолютно неформальной обстановке и с шампанским. Затем Никита предложил не самую банальную идею – побороться на руках, причем сыграть, что называется, на желание. Удивительно, но Ольга поборола Добрынина, который поддался девушке и, конечно же, загадала еще одно свидание. Правда не уточнила, что оно должно быть индивидуальным.

Тем не менее, была еще и третья часть свидания, в котором Ольга, наконец-то, открылась главному герою шоу, что ему очень и очень понравилось, поэтому неудивительно, что их вечер закончился нежным поцелуем.

Кроме того, в восьмом выпуске девятого сезона проекта Холостяк устроил игру «французские страсти». Проще говоря, хорошо известная нам мафия. Вычислить нужно было не убийцу и мирных жителей, а фанатку и любовницу. Победили в этой игре сразу две девушки, имена которых зритель узнает, посмотрев очередной выпуск шоу.

Другой вопрос, что наедине с Холостяком осталась сего одна девушка, да и то разговор с ней получился совсем непростым.

Еще одним неожиданным ходом от продюсеров шоу стало свидание Никиты и Марины, как говорится, 50 лет спустя. Руководители проекта решили искусственно состарить ребят, предложив им обсудить то, какими они могут быть в далекой старости. Разговор, кстати, заметно сблизил пару.

Ну и, конечно же, не забывайте про церемонию роз, ведь после восьмого эфира в проекте останется всего 5 девушек, имена которых София, Лилия, Марина, Даша и Оля. Наташа, к сожалению, отправилась домой.