Холостяк 2019: 8 випуск дивитися онлайн

Сьогодні, 26 квітня, відбувся восьмий випуск шоу Холостяк 9, яке виходитиме щоп'ятниці о 20:00. Головним героєм телешоу в цьому сезоні стане теле- і радіоведучий, головний редактор журналу XXL, Микита Добринін.

Восьмий випуск найромантичнішого шоу країни, Холостяк-9, наблизив глядачів до відповіді на головне питання, хто буде з Микитою, адже шоу в цей раз покинула ще одна дівчина.

Однак, безумовно, найцікавішими моментами чергового випуску шоу стали індивідуальні побачення Холостяка з дівчатами. Так, наприклад, Ользі Микита запропонував приїхати на зустріч в район аеродрому, а дівчину аж трясло від хвилювання. Проте, доблесний Холостяк заспокоїв її, в першу чергу, своїми обіймами.

Але це була лише перша половина побачення, адже друга відбувалася вже в будинку, в абсолютно неформальній обстановці і з шампанським. Потім Микита запропонував "цікаву" ідею - поборотися на руках, причому зіграти, що називається, на бажання. Дивно, але Ольга поборола Добриніна, який піддався дівчині і, звичайно ж, загадала ще одне побачення. Правда не уточнила, що воно повинно бути індивідуальним.

Проте, була ще й третя частина побачення, в якому Ольга, нарешті, відкрилася головному герою шоу, що йому дуже і дуже сподобалося, тому не дивно, що їх вечір закінчився ніжним поцілунком.

Крім того, у восьмому випуску дев'ятого сезону проекту Холостяк влаштував гру «французькі пристрасті». Простіше кажучи, добре відома нам мафія. Обчислити потрібно було не вбивцю і мирних жителів, а фанатку і коханку. Перемогли в цій грі відразу дві дівчини, імена яких глядач дізнається, подивившись черговий випуск шоу.

Інше питання, що наодинці з Холостяком залишилася цього одна дівчина, та й то розмова з нею вийшла зовсім непростою.

Ще одним несподіваним ходом від продюсерів шоу стало побачення Микити і Марини, як то кажуть, 50 років по тому. Керівники проекту вирішили штучно зістарити їх, запропонувавши обговорити те, якими вони можуть бути в далекій старості. Розмова, до речі, помітно зблизила пару.

Ну і, звичайно ж, не забувайте про церемонію троянд, адже після восьмого ефіру в проекті залишиться всього 5 дівчат, імена яких Софія, Лілія, Марина, Даша і Оля. Наташа, на жаль, вирушила додому.