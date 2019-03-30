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Холостяк 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

STYLERТелешоу    30.03.2019 - 02:22
Холостяк 2019: 4 выпуск смотреть онлайн
Скандалы, интриги, расследования в четвертом эфире Холостяка!

Сегодня, 29 марта, на телеканале СТБ состоялся четвертый выпуск шоу Холостяк 9

Сегодня, двадцать девятого марта, состоялся четвертый выпуск шоу Холостяк 9, которое будет выходить каждую пятницу в 20:00. Главным героем телешоу в этом сезоне станет теле- и радиоведущий, главный редактор журнала XXL, Никита Добрынин.

Холостяк 2019: 4 выпуск смотреть онлайн

Приключения Холостяка и его спутниц за границей продолжаются. В этот раз они отправятся на Кипр, но главное в этой истории даже не "заморская" страна, а то, что происходило непосредственно не месте. 

У Никиты получилось весьма любопытное свидание с Софией, которое получилось очень атмосферным и необычным. Холостяк отправился вместе со своей спутницей в купель Афродиты, где, согласно легенде, пара должна выражать свои чувства без слов, ведь только в таком случае их отношения будут неразрывными. Но сможет ли девушка выразить свои чувства без слов, и поймет ли ее чувства сам Никита?

Но это только цветочки. Дальше Никита отправится на свидание... сразу с тремя девушками - Юлей, Мариной и Аней. Свидание - свиданием, но важным компонентом этой встречи было предложение сыграть в игру "я никогда не". Здесь, надо сказать, открылись самые сокровенные секреты девушек, большинство из которых оказались весьма интимными. 

К слову, отметим, что по правилам проекта Холостяк, участницам строго-настрого запрещено иметь мобильные телефоны, но одна из участниц нарушила это правило. Кто это был и к каким последствиям это привело, зритель узнает в четвертом эфире самого романтичного шоу страны.

На самом деле, это далеко не все самые интересные события четвертого эфира шоу, которое с каждым следующим выпуском приносит все больше сюрпризов. Каждую пятницу на телеканале СТБ в 20:00 зритель может погрузиться в пучину чувств и интриг в шоу Холостяк 9.

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